“ちゃんえな”中野恵那、話題の万バズ写真メイクレシピ完全公開 使用コスメ8点紹介「真似するしかない」
【モデルプレス＝2025/11/12】モデルの“ちゃんえな”こと中野恵那が11月11日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。反響のあった写真のメイクレシピを紹介し、話題となっている。
【写真】可愛すぎて万バズした25歳モデル「真似するしかない」貴重なメイクレシピ公開
ファッションブランド「FRAY I.D」のモデルを務めた際の投稿のいいねが7.6万、インプレッション数は2800を超え、大きな反響を呼んだ中野。その際の赤ニット姿の写真を添え「撮影でご一緒させて頂いたメイクさんに使用したコスメを教えて頂いたのでメイクレシピ作ってみました」とコメントし、ファンデーション、口紅、下地、マスカラ、チークなど8商品を写真付きで紹介した。「メイクが可愛過ぎたので これはほんとに貴重」「とりあえず明日買いに行ってきます」と自身も購入することを明かし、「みんなも良かったら参考にしてみてね」と呼びかけた。
この投稿は「可愛すぎる」「レシピありがたすぎる」「全部欲しくなる」「私も明日買う」「保存して何度も見返してる」「真似するしかない」と話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】可愛すぎて万バズした25歳モデル「真似するしかない」貴重なメイクレシピ公開
◆中野恵那、メイクレシピを公開
ファッションブランド「FRAY I.D」のモデルを務めた際の投稿のいいねが7.6万、インプレッション数は2800を超え、大きな反響を呼んだ中野。その際の赤ニット姿の写真を添え「撮影でご一緒させて頂いたメイクさんに使用したコスメを教えて頂いたのでメイクレシピ作ってみました」とコメントし、ファンデーション、口紅、下地、マスカラ、チークなど8商品を写真付きで紹介した。「メイクが可愛過ぎたので これはほんとに貴重」「とりあえず明日買いに行ってきます」と自身も購入することを明かし、「みんなも良かったら参考にしてみてね」と呼びかけた。
◆中野恵那の投稿に反響
この投稿は「可愛すぎる」「レシピありがたすぎる」「全部欲しくなる」「私も明日買う」「保存して何度も見返してる」「真似するしかない」と話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】