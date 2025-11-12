ネオ昭和アーティストの阪田マリンがドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとともに木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）。阪田マリンが、昭和レトロ雑貨を中心に、懐かしい看板や日本人形などさまざまな“変わったもの”を取り扱う「奇貨屋白昼夢」（東大阪市）をレポートした。

「奇貨屋白昼夢」（東大阪市）の店内

オープン当初は大阪市住吉区で営業していたが、建物の老朽化により立ち退きを余儀なくされ、阿倍野へ。そこからさらに移転し、現在では東大阪市で営業している。マリンは店が阿倍野にあるときから通っており、「麻雀牌型の指輪などを買ったことがある」とのだとか。

マリンは、「店に入るとすべてが異世界で、『ここはどこだ？』『いまは何年だ？』と思うような空間になっている」と紹介。店内の写真を見たサマンサは、店内に鳥居があるという状況に驚いていた。

店内でポーズを決めるマリン

そんな奇貨屋白昼夢店は、白昼夢ユカさんとタカシさんの夫婦で営んでいる。昔から収集癖があったタカシさんと、それに影響されるかのようにいろいろと集めるようになったユカさん。家の中が現在の店内のような状態になり、「店でもしようか」という話が出たその日、その足で物件を探しにいったのだそう。



商品数が多くなりすぎたいまでは、店主のユカさんも数えきれないほどになっているという。

店主の白昼夢ユカさん

男兄弟に挟まれて育った育ったユカさんは、子どものころに『人造人間キカイダー』の魅力にどハマリ。「スイッチやレバーを集めたことが、物を集めるきっかけになった」と振り返り、いまでも、「電車やバスの押しボタンを見たらたまらない」ことを明かした。実際に、店には何らかのスイッチが売られている。

マリンから「スイッチ好きに共感できるか」と尋ねられたサマンサは、「スイッチにはそんなにシンパシーを感じていません。スイッチはスイッチです」と笑いながら回答した。

店内で売られているスイッチ

ユカさんのお気に入りは、本物のフグを使って作られたライト。ほかに、腹話術人形もお気に入りだが、特に気に入っていたものは購入希望者が現れたために泣く泣く売ったのだそうだ。

本物のフグを使って作られたライト

販売されている腹話術人形

店を訪れる客の年齢層は幅広く、最近では、外国人も多く訪れるのだそう。外国人に最も人気なのは、「般若のお面」で、これはおそらく、般若のお面を買った外国人客がSNSにあげたことがきっかけのよう。



マリンは、「ちなみに、同じお面でも天狗のお面はキャリーバックに入らないので買わないようです」と解説した。

店名は、「どんな方向にも進めるように」との意図から抽象的な単語として「白昼夢」をつけたという、ユカさん。今後については、「そのときにやりたいと思ったことをやっていけたら」と話していた。

ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリン

（文＝バンク北川 / 放送作家）



※ラジオ関西『Clip木曜日』2025年11月6日放送回より