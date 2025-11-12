KISS初代ギタリストのエース・フレーリーさんの死因が明らかに
先月74歳で亡くなった伝説のロックバンドKISSの初代ギタリストで、ロックの殿堂入りを果たしたエース・フレーリーさんの死因が明らかになった。
【写真】生前のエース・フレーリーさん
Peopleが入手した検死報告書によると、死因は転倒による頭部の鈍的外傷で、事故死と判断されたという。亡くなる数週間前にスタジオで転倒して脳出血を起こし、入院して生命維持装置による治療を受けていたと伝えられたが、その後、ニュージャージー州モリスタウンの自宅で転倒し、同日早朝に亡くなったようだ。
遺族は現地時間10月16日の声明で訃報を伝え、「我々は完全に打ちのめされ、胸が張り裂ける思いです。我々は幸運にも、彼がこの世を去った最後の瞬間に、愛情と思いやり、穏やかな言葉や思い、祈りで彼を包み込むことが出来ました。彼の最高の思い出と笑い声を慈しみ、彼が他者に与えた強さと優しさを祝福します。彼の死は計り知れないほど大きく、受け入れることが困難です。彼の功績を反映し、エースの思い出は永遠に生き続けることでしょう！」としていた。
1951年にニューヨーク・ブロンクスで生まれたエースさんは、10代でバンド演奏をはじめ、1972年にポールとジーン、ピーター・クリスと共にKISSを結成。派手なメイクとパフォーマンスで、ミュージシャンやファンに計り知れない衝撃と影響を与えた。
1982年に音楽性の違いのため脱退したが、1996年にオリジナルメンバーで再結成ツアーを行った際に復帰し、2002年まで活動。以降はソロで活動し、2009年から2024年にかけて5枚のアルバムをリリースしている。最近もツアーを行っていたが、9月25日にインスタグラムにて、転倒でケガをしたため直近の公演をキャンセルすると公表。その後10月6日に、健康問題を理由に残りの日程をキャンセルしていた。
