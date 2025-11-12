画像提供：DEAN ＆ DELUCA

生産者の思いを橋渡しする"伝え手"、そして食文化を守り広めていく"担い手"へ。つくり手とともに、食の美しさを未来へつなぐ新しいフラッグシップストアが、品川から始まります。

ufu.編集部ではメディア向けに開催された内覧会へ参加してきました。ブランド創設50周年に向けて、ブランドの新しい起点となる「DEAN ＆ DELUCA 品川」から新しく登場するスイーツを中心に、その魅力をお届けいたします！

新たに生まれ変わったフラッグシップストア

今回のリニューアルにて、お客様とつくり手を"つなぐ場"としての役割を担う同店。店内には【農・水・畜産】の日本各地の生産者から届く食材をを使ったデリ惣菜や、日本のパティスリーから厳選したその時季にしか出会えないスイーツ、日本を代表するレストランシェフとのコラボレーションで誕生した調味料や食材などが並び、食文化の継承と進化を感じることができます。

その時季にしか出会えない厳選スイーツと、誰かにあげたくなるようなお菓子が勢揃い

マーケットストアの顔と呼ばれるデリ惣菜画像提供：DEAN ＆ DELUCAレストランシェフとのコラボレーションで誕生した調味料と食材画像提供：DEAN ＆ DELUCA日本各地から選んだ和食材と調味料の数々画像提供：DEAN ＆ DELUCA500種類のワインがずらりと。店内にはワインバーも併設画像提供：DEAN ＆ DELUCA開業時からともに歩んできたパティスリーたちによるスイーツ

スイーツコーナーにはこれまで提供してきたパティスリーはもちろん、今回のリニューアルを機に品川店限定で登場した「équilibre」を含む7店舗の生ケーキ、サブレやフィナンシェなどの焼き菓子に出会うことができます。ラインナップは季節によって変わるとのことで、四季を感じる楽しさも魅力的。

＜主なパティスリー＞A LA BONNE HEURE（赤坂）/ OCTOBRE （太子堂）/ PATISSERIE EASE（兜町）/ MAISON D 'AHNI（白金）/ MATSUNOSUKE N.Y.（代官山）/ RYOURA（用賀）/ 【新登場】équilibre（不動前）

新登場「équilibre」のカシス新登場「équilibre」のニューヨークチーズケーキとクレメダンジュ都内有名パティスリーの焼き菓子DEAN ＆ DELUCAオリジナルの可愛らしいお菓子も豊富に用意

さらに店内にはスイーツだけでなく、毎日の食卓に寄り添うものから華やかな味わいのもの、食材を合わせたお食事系まで、職人が焼き上げたパンも盛りだくさん！

日本はもちろんのこと、世界中からもおいしいものが集まったDEAN ＆ DELUCAだからこそ伝えられる"食の文化"と、店舗というこだわりがつまった空間からつくり手の思いを、ぜひ直接感じてみてはいかがでしょうか。

About Shop

店名：DEAN ＆ DELUCA 品川

住所：東京都港区港南２丁目１８－１ アトレ品川 2F

営業時間：【マーケットストア】10:00～22:00

定休日：なし ※アトレ品川の休館日による

もか

ウフ。編集スタッフ

製菓学校卒業後、美味しいお店と商品を広めたいと思い、洋菓子販売と飲食店専門の広告代理店を経てウフ。編集部へ。チョコレート、ピスタチオスイーツが好き。