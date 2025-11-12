都内有名パティスリーのお菓子や、レストランシェフコラボで誕生した食材などが揃う”食の宝庫”を紹介！「DEAN ＆ DELUCA 品川」2025 年11 月1 日（土）リニューアルオープン
生産者の思いを橋渡しする"伝え手"、そして食文化を守り広めていく"担い手"へ。つくり手とともに、食の美しさを未来へつなぐ新しいフラッグシップストアが、品川から始まります。
ufu.編集部ではメディア向けに開催された内覧会へ参加してきました。ブランド創設50周年に向けて、ブランドの新しい起点となる「DEAN ＆ DELUCA 品川」から新しく登場するスイーツを中心に、その魅力をお届けいたします！
新たに生まれ変わったフラッグシップストア
今回のリニューアルにて、お客様とつくり手を"つなぐ場"としての役割を担う同店。店内には【農・水・畜産】の日本各地の生産者から届く食材をを使ったデリ惣菜や、日本のパティスリーから厳選したその時季にしか出会えないスイーツ、日本を代表するレストランシェフとのコラボレーションで誕生した調味料や食材などが並び、食文化の継承と進化を感じることができます。マーケットストアの顔と呼ばれるデリ惣菜
画像提供：DEAN ＆ DELUCA レストランシェフとのコラボレーションで誕生した調味料と食材
画像提供：DEAN ＆ DELUCA 日本各地から選んだ和食材と調味料の数々
画像提供：DEAN ＆ DELUCA 500種類のワインがずらりと。店内にはワインバーも併設
その時季にしか出会えない厳選スイーツと、誰かにあげたくなるようなお菓子が勢揃い開業時からともに歩んできたパティスリーたちによるスイーツ
スイーツコーナーにはこれまで提供してきたパティスリーはもちろん、今回のリニューアルを機に品川店限定で登場した「équilibre」を含む7店舗の生ケーキ、サブレやフィナンシェなどの焼き菓子に出会うことができます。ラインナップは季節によって変わるとのことで、四季を感じる楽しさも魅力的。
＜主なパティスリー＞A LA BONNE HEURE（赤坂）/ OCTOBRE （太子堂）/ PATISSERIE EASE（兜町）/ MAISON D 'AHNI（白金）/ MATSUNOSUKE N.Y.（代官山）/ RYOURA（用賀）/ 【新登場】équilibre（不動前）新登場「équilibre」のカシス 新登場「équilibre」のニューヨークチーズケーキとクレメダンジュ 都内有名パティスリーの焼き菓子 DEAN ＆ DELUCAオリジナルの可愛らしいお菓子も豊富に用意
さらに店内にはスイーツだけでなく、毎日の食卓に寄り添うものから華やかな味わいのもの、食材を合わせたお食事系まで、職人が焼き上げたパンも盛りだくさん！
日本はもちろんのこと、世界中からもおいしいものが集まったDEAN ＆ DELUCAだからこそ伝えられる"食の文化"と、店舗というこだわりがつまった空間からつくり手の思いを、ぜひ直接感じてみてはいかがでしょうか。
About Shop
店名：DEAN ＆ DELUCA 品川
住所：東京都港区港南２丁目１８－１ アトレ品川 2F
営業時間：【マーケットストア】10:00～22:00
定休日：なし ※アトレ品川の休館日による
