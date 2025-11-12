マッチングアプリで知り合った自称ドイツ人男性から、将来の生活資金としてウソの投資話を持ちかけられ、福岡市の50歳の女性がおよそ9000万円相当の暗号資産をだまし取られました。



警察によりますと、福岡市の50歳の女性はことし8月、マッチングアプリで52歳のドイツ人男性を名乗る人物と知り合い、SNSや電話でやりとりするようになりました。



「あなたと結婚して手をつないでいる姿を想像しました」などとするメッセージを受けとり、理想の家庭についてやりとりする間柄になったということです。





そうした中、女性は相手から将来的な生活資金として暗号資産の投資を持ちかけられました。相手の指示通り、投資の状況を確認できるというサイトにログインし、暗号資産の取引口座を開設して50万円相当の暗号資産を購入し、指定されたアドレスに送金しました。女性は指示に従い、10回にわたり、合わせて9020万円相当の暗号資産を送金し、だまし取られました。サイト上では利益が出ているように見えましたが、10月25日にサイトにログインしたところ詐欺を警告するメッセージが表示されたため、警察に相談し、被害が発覚しました。

警察は送金する前に、家族や周囲の人に相談するよう注意を呼びかけています。