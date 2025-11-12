日本サッカー協会は１２日、国際親善試合のガーナ戦（１４日・豊田ス）、ボリビア戦（１８日・国立）に臨む日本代表の背番号を発表した。

今回の活動に不参加のＧＫ鈴木彩艶がこれまで背負ってきた「１」はＧＫ早川友基、同じく不参加のＭＦ伊東純也の「１４」は、ＭＦ佐藤龍之介が着けることになった。

また初招集のＧＫ小久保玲央ブライアンは「１２」、ＭＦ北野颯太は「２４」、ＦＷ後藤啓介は「２６」に決まった。

背番号一覧は次の通り。

【招集メンバー】

▼ＧＫ

１早川友基（鹿島）、１２小久保玲央ブライアン（シントトロイデン）、２３野沢大志ブランドン（アントワープ）

▼ＤＦ

３谷口彰悟（シントトロイデン）、４板倉滉（アヤックス）、５渡辺剛（フェイエノールト）、１６安藤智哉（福岡）、２２瀬古歩夢（ルアーブル）、２菅原由勢（ブレーメン）、２５鈴木淳之介（コペンハーゲン）

▼ＭＦ／ＦＷ

６遠藤航（リバプール）、８南野拓実（モナコ）、１５鎌田大地（クリスタルパレス）、１９小川航基（ＮＥＣ）、１１前田大然（セルティック）、１０堂安律（フランクフルト）、１８上田綺世（フェイエノールト）、１７田中碧（リーズ）、９町野修斗（ボルシアＭＧ）、１３中村敬斗（Ｓランス）、２１佐野海舟（マインツ）、２０久保建英（Ｒソシエダード）、７藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）、２４北野颯太（ザルツブルク）、２６後藤啓介（シントトロイデン）、１４佐藤龍之介（岡山）