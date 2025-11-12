◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１１月１２日、栗東トレセン

先週も今週もステレンボッシュ（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）の馬上には「無双の人」がいた。このレースで騎乗機会Ｇ１４連勝を狙うクリストフ・ルメール騎手＝栗東＝だ。未知の馬が多い新馬ならまだしも、最近のＧ１でルメールが２週連続でパートナーの調教をつけるのは、あまり記憶にない。「ここのところ消化不良だったので、何かしらをつかんでもらえれば」と説明する国枝調教師のリクエストで実現した。

栗東・ＣＷコースでベルベルコンパス（３歳３勝クラス）を内から追走する形は先週と同じ。ただ、今週は１０馬身以上離れた後ろから追走した。「テンから併せると行きすぎるので」とトレーナー。しかし、遠く離れた位置でも闘争心は収まらない。抜群の行きっぷりで前に取りつき、最後こそ脚色が鈍ったが、７ハロン９５秒４―１２秒１。しっかりと負荷がかかった。

「元気ですね。コンディションは問題ありません。ただ、一生懸命走っている。リラックスして走れないと、京都の２２００メートルは厳しいです」とルメールは冷静にジャッジする。ただ、陣営は札幌記念１５着後にケロッとしている愛馬の姿を見て、中間は気持ちを乗せることを念頭に調整した。制御が利くかは大事だが、その効果は出ている。

今まで栗東滞在時は２、１、３着と複勝率１０割。その話題をトレーナーに振ると、「最近はいい感じでいってダメなので、そんな成功体験に賭けるという感じかな」と笑った。アーモンドアイなどを送り出した名コンビのルメールに２週連続で乗ってもらい、相性のいい場所で気持ちを前面に出す調整。牝馬Ｇ１完全制覇もかかる国枝師の勝負気配を感じずにはいられなかった。（山本 武志）