Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢Âó¿¿¿Ø±Ä¤ÎÁ°¤Ç¡Ö±£¤¹¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¥¬¥Á¥¹¥Ñ¡¼¡¡Æ±¤¸¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¼ÂÁ©¤¹¤ë»³ËÜÍ³¿¤ËÂ³¤À¤³¦°ì¤Ë¡Ö¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂ·èÄêÀï£±£²²óÀï¡¡Æ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡½Æ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£±£±·î£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡£±£±·î£²£´Æü¤Î¡Ö£Ð£ò£é£í£å¡¡£Ö£é£ä£å£ï¡¡£Â£ï£ø£é£î£ç£±£´¡×¤ÇÀ¤³¦½éÄ©Àï¤¹¤ë£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬£±£²Æü¡¢£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤È¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ø¸þ¤±¡¢ÅÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£³¥é¥¦¥ó¥É¤Î¸å¡¢£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±£´°Ì¥»¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤È£²¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¸µÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î°ÀÀ¸Î´´²¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÁê¼ê¤Ë¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤ò£±¥é¥¦¥ó¥É¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢ºÇ¸å¤Ï£³Ê¬´Ö¤Î¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¶¶¥¸¥à¤«¤é¤Ï¡¢ËÌÌîÎÉ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢ÎëÌÚ¹¯¹°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢Âó¿¿¤Î¤¤¤È¤³¤ÇÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé£²°Ì¤Î°æ¾å¹À¼ù¤Î£³¿Í¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿¡£
¡¡Å·¿´¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¿Ø±Ä¤ÎÁ°¤Ç¤Î¸ø³«¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¡ÊÂç¶¶¥¸¥à¤Î¡ËÀÖ¤¤¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Ç¡Ø¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¤Ç¤â¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¹Í¤¨¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£ÊÌ¤Ë±£¤¹¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£ÉáÄÌ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·Á¯¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ÎÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æá¿ÜÀî¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ¤«¤é£²Ç¯È¾¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é½Å¿´¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡Ö£Â£Ã¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Ë¤âµ±¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë½ÀÆ»À°Éü»Õ¤ÎÌðÅÄ½¤»á¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸ø³«Îý½¬Á°¤Ë¤â¡¢¸ÆµÛË¡¤ä¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ê¤É£Â£Ã¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢Îý½¬¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¤ËÂ³¤¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿Å·¿´¤Ï¡ÖÉ¬Á³Åª¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀ¤³¦°ì¤Ë¡Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²¼¥Í¥¿¤È»í¶ã¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥¨¥í»í¶ã¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡ÖÅ·ÄÅ¡¦ÌÚÂ¼¡×¤Î·è¤áÂæ»ì¤È¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö¤Ê¤ó¤«Å·ÄÅ¡¦ÌÚÂ¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤â¼«¿®¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡ÀïÀÓ¤ÏÆá¿ÜÀî¤¬£·ÀïÁ´¾¡¡Ê£²£Ë£Ï¡Ë¡¢°æ¾å¤¬£²£²Àï£²£°¾¡¡Ê£µ£Ë£Ï¡Ë£²ÇÔ¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£Ð£ò£é£í£å¡¡£Ö£é£ä£å£ï¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£