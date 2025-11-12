¡ÚONE¡Û°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¡ÖÃ¯¤¬²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤«¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡×¥¥Ã¥¯¥ë¡¼¥ë¤ËÀäÂÐ¤Î¼«¿®¡¡ÌîÛµÀµÌÀ¤Ï²¦ºÂÅý°ì¤ØKOÀë¸À
¡¡16Æü¤Ë³«ºÅ¤Î³ÊÆ®µ»¡ØONE 173¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ó VS ÌîÛµÀµÌÀ¡Ù¡ÊÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬12Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë22¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¤Ç¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÆ±µé»ÃÄê²¦ºÂ¤ÎÌîÛµÀµÌÀ¤¬¡ÖÁ°²ó°Ê¾å¤ÎKO¤ò¸«¤»¤ë¡×¤È²¦ºÂÅý°ì¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØONE 173¡Ù²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ÌîÛµÀµÌÀ ¡¢ÉðÂº¡¢ÀÄÌÚ¿¿Ìé¤é
¡¡K-1»þÂå¤Ë¡È²øÊª¡É¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿ÌîÛµ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤éONE¤Ë»²Àï¡£2Ï¢ÇÔ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯1·î¤Ë½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤È3·î¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤Ç»ÃÄê²¦¼Ô¤Î¥¿¥ï¥ó¥Á¥ã¥¤¤Ë3¥é¥¦¥ó¥ÉTKO¾¡Íø¤·¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£8¥ö·î¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¤È¤Î²¦¼ÔÂÐ·è¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌîÛµ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢ONE¤ËÅÅ·â»²Àï¤·¤¿°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤âÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯¤ÏBreakingDown¤Ç¥¹¥À¥ê¥ª¹ä¤È¤ÎÂÎ½Åº¹¥Þ¥Ã¥Á¤ä¡¢UFC¸µ¥ß¥É¥ëµé²¦¼Ô¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥é¥ó¥É¤È¤Î¥¬¥Á¥¹¥Ñ¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤ÈÂÐÀï¤·¤ÆÆ²¡¹¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê»î¹ç¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ê¤ëÉñÂæ¤È¤·¤Æ¡¢ÌîÛµ¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î¤¿¤á¤ËONE¤Ë»²Àï¤·¤¿°ÂÊÝ¤Ï¡¢½éÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¶¯¹ë¤Î¥Þ¥é¥Ã¥È¡¦¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¶Ã¤¯¤¯¤é¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤Î½¸ÂçÀ®¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤¬¤³¤ÎONE¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥ë¡¼¥ë¤Î¸ø¼°Àï¤Ï23Ç¯9·î¤Î±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢µ×¡¹¤Î¥¥Ã¥¯¤ÎÎý½¬¤Ç¡Ö½³¤ì¤ë´î¤Ó¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤È¤â¤È½³¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¤â¤¹¤´¤¯¿¤Ó¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤ÎPPV¤ÏU-NEXTÆÈÀê¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
