過去最大の赤字から1年間で黒字決算を達成したきらやか銀行が12日、今年度上半期の中間決算を発表しました。貸出金利息の増加などにより、去年の同じ時期に比べて増収増益となりました。



山形市のきらやか銀行の今年度上半期の中間決算は、一般企業の売上高にあたる「経常収益」が去年の同じ時期に比べておよそ6億9000万円多い95億5700万円となりました。また、中間期の最終的な儲けを示す「中間純利益」は前の年に比べておよそ3000万円多い10億100万円となりました。貸出金利息や有価証券利息配当金の増加などが要因となっています。





きらやか銀行・西塚英樹 頭取「貸出金利息の増加は日銀による利上げの環境にあるのでその影響が一番大きい」きらやか銀行は一昨年度、取引先の倒産に備えた費用を前倒しで計上したことなどから、過去最大となる244億円あまりの赤字となりましたが、こうした費用が大幅に減少した影響で昨年度は純利益が5億円と、3年ぶりの黒字となりました。これにより、親会社のじもとホールディングスはことし6月、無配当となっていた配当を1株あたり5円で復活させました。来年3月までの今年度の決算でも同様の配当を継続させる予定です。きらやか銀行・西塚英樹 頭取「きらやか銀行の職員が非常に明るくなった元気になったとどこの地区でも皆さんにおっしゃっていただく。組織風土改革プロジェクトを立ち上げてそれを行内でPDCAを回してやっている。確実に前に進んでいるという認識」一方、きらやか銀行の今年度1年間の業績予想は、当初の予想通り純利益5億円を見込んでいます。