TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

歌手の倖田來未さんが自身のインスタグラムを更新。
撮影時のオフショットを公開しました。

【写真を見る】【 倖田來未 】 「撮影だったよん」　オフショットにファン反響　「髪型も素敵やし！」「眼鏡掛けてるくぅちゃんホントらぶ♥」



倖田來未さんは「撮影だったよん」と綴ると、複数枚の写真をアップ。

投稿された画像では、ゴールドの髪が印象的な倖田來未さんは、黒のセーター姿で落ち着いた雰囲気を醸し出しています。
 


写真では、濃いめのアイメイクと完璧な肌が目を引きます。顎に指を添えたポージングは洗練された大人の魅力を感じさせます。胸元にはブランドのロゴが入ったメタルプレートがあしらわれ、シンプルな装いにアクセントを加えています。
 



更に、倖田來未さんは、続く投稿でメガネをかけたバージョンの写真も公開。

倖田來未さんは、、黒縁のメガネをかけて両手を広げ、白く長いネイルを見せています。指に輝くリングも印象的です。
 



ウェーブのかかったゴールドの髪と小さな黒いヘアピンで、モダンなスタイルを完成させています。自信に満ちた表情が印象的です。
 


これらの投稿にファンからは「髪型も素敵やし！　顔面国宝級に可愛い♥」・「撮影お疲れ様です!!本日も素敵すぎます♥くぅちゃん大好きです♥」・「眼鏡掛けてるくぅちゃんホントらぶ♥」・「メガネありの來未ちゃん可愛い好き♥♥♥」などの反響が寄せられています。
 



【担当：芸能情報ステーション】