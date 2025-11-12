歌手の倖田來未さんが自身のインスタグラムを更新。

撮影時のオフショットを公開しました。

【写真を見る】【 倖田來未 】 「撮影だったよん」 オフショットにファン反響 「髪型も素敵やし！」「眼鏡掛けてるくぅちゃんホントらぶ♥」





倖田來未さんは「撮影だったよん」と綴ると、複数枚の写真をアップ。



投稿された画像では、ゴールドの髪が印象的な倖田來未さんは、黒のセーター姿で落ち着いた雰囲気を醸し出しています。





写真では、濃いめのアイメイクと完璧な肌が目を引きます。顎に指を添えたポージングは洗練された大人の魅力を感じさせます。胸元にはブランドのロゴが入ったメタルプレートがあしらわれ、シンプルな装いにアクセントを加えています。







更に、倖田來未さんは、続く投稿でメガネをかけたバージョンの写真も公開。



倖田來未さんは、、黒縁のメガネをかけて両手を広げ、白く長いネイルを見せています。指に輝くリングも印象的です。







ウェーブのかかったゴールドの髪と小さな黒いヘアピンで、モダンなスタイルを完成させています。自信に満ちた表情が印象的です。





これらの投稿にファンからは「髪型も素敵やし！ 顔面国宝級に可愛い♥」・「撮影お疲れ様です!!本日も素敵すぎます♥くぅちゃん大好きです♥」・「眼鏡掛けてるくぅちゃんホントらぶ♥」・「メガネありの來未ちゃん可愛い好き♥♥♥」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】