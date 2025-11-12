俳優の中村蒼がInstagramを更新し、出演中のドラマ『フェイクマミー』（TBS系）とNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』の撮影オフショットを公開した。

写真には、教室の机に頬杖をついて物思いにふける姿や、子どもたちが描いた工作を手に微笑むカット、喫茶店でカップを前に柔らかな表情を見せる一枚など、リラックスした中村の姿が収められている。『べらぼう』で演じる次郎兵衛の和装とは対照的に、『フェイクマミー』での小学校教師役として自然体な雰囲気が伝わるショットだ。

投稿では「日々撮影しております。クランクインの時は真夏で今はもう寒くなってる。時が経ったねー」と綴り、長期にわたる撮影を振り返った。また「FC内のラジオ更新！ クランクアップしたべらぼうの話やフレンドパークの事とか勿論フェイクマミーの事とか質問にも答えてます」と報告し、2作品での撮影エピソードを語ったことを明かしている。

現在放送中の『フェイクマミー』では、現代社会の“母親代行”サービスを題材に、倫理と愛情のはざまで揺れる人々を描く。中村は物語の鍵を握る人物として、静かな中に情熱を秘めた演技を見せている。一方、『べらぼう』では蔦屋重三郎の同志・次郎兵衛を演じ、江戸の粋を体現するような立ち居振る舞いが話題を集めている。（文＝リアルサウンド編集部）