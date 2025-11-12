与野党6党はガソリン税に上乗せされている1リットルあたり25.1円の暫定税率を、年内に廃止することで正式合意しています。

現在は、1リットルあたり10円の補助を国が石油元売り会社に支給しています。

これを13日から2週間ごとに5円ずつ増やし、段階的に補助額を引き上げることで、価格の急落に伴う市場の混乱を抑えながら、年末までに暫定税率を廃止します。

では、ガソリン価格は13日からすぐに反映されるのか、また年末にかけてどれくらいの値段になる見通しなのか、取材してきました。

渡邉百音フィールドキャスター「こちらのガソリンスタンド、きょう水曜日は特売日ということなんですが、あすからの価格転嫁に期待を込めてでしょうか、客足はまばらです」

ガソリンスタンド「週末まで給油を待ってみようというお客さんが多いのでは」

国が石油元売り会社に支給する1リットルあたり10円の補助があすから2週間ごとに5円ずつ引き上げられることで、その分ガソリンにかけられた暫定税率は実質引き下げに。

消費者にとっては減税の恩恵を受けることになります。

JAののいち営農経済部・中島茂三給油所アドバイザー「補助が出てから、週末まで待ってみようかなというお客さんが多いんじゃないかな」

来店客「今日ちょっとだけ入れて安くなった時にいっぱい入れようかなときょうは量を調整してます」「やっと下がってくれるかという感じですね」

店頭価格はどうなる？販売側にも事情が

気になるのは、店頭の価格がすぐに変わるのか。

しかし、販売する側にとっても難しい事情があるようです。

JAののいち営農経済部・中島茂三給油所アドバイザー「状況的にはすぐに転嫁するのは難しいと思います。きょうまでの在庫がある。その分は高い値段で仕入れているのでそれをうまく消化していかなきゃいけないということもありますので」

補助金の増額前に高い価格で仕入れたガソリンが残っているため、13日からすぐに値下げというわけにはいかないようです。

JAののいち営農経済部・中島茂三給油所アドバイザー「今週末までには動きがあるのではないかと思うが、それが3円安くなるのか最大の5円安くなるのかはその会社ごとに違うと思うので、周りの状況をみながら対応していく」

では、実際の値段はいくらぐらいになるのでしょうか。

JAののいち営農経済部・中島茂三給油所アドバイザー「うちの店頭価格は162円つけているが、そこからもし最大で5円下がるとなると150円台になるのかな」

さらに暫定税率がすべて廃止されると…

JAののいち営農経済部・中島茂三給油所アドバイザー「Ｑ暫定税率がすべて廃止されると？今から考えると15円補助が出るということで140円台くらいになるんですかね」

物価高が続く中、消費者が期待を寄せる暫定税率の廃止。

来店客「僕は車買った頃も140円超えていたので、だいぶ10年ぶりとかになるんじゃないですかね」「100円切るような時代も昔はありましたけどね。2、30年前はどんどん上がり続けて200円いくなという時もありましたけどね」「他の業界も助かるんじゃないですかね、運送業界とか」

店側によりますと、「県内のガソリンスタンドでも、早いところではあすから価格が下がるのではないか」ということで、ガソリン減税をめぐる新たな価格競争が始まりそうです。