¡¡Á°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¤Ç¥Ä¥¢¡¼£²£°¾¡¤ÎÀÐÀîÎË¡Ê¥«¥·¥ª¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÀï¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢£¸Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ûÃ«Âç²ð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£µ£³¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÃ«¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥´¥ë¥ÕÃæ·Ñ¤Î¼Â¶·¤Ë¤¿¤º¤µ¤ï¤ê¡¢£²½µÁ°¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡¦¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤ÇÄ¾ÀÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÀî¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¶¯¤¯´¶¤¸¤ëÊý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡£²£°ºÐ¾å¤Î¿ûÃ«¤µ¤ó¤È¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Î¸½¾ì¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¿®Íê¤òÃÖ¤¯¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î£±¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¾éÃÌ¤ÇÊÖ¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡Ù¤ÈÈ¿±þ¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â½ã¿è¤Ë¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿ûÃ«¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ë¤È¼«Ê¬¤âÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤»¤ë¡£ËÍ¤Ï´°Á´¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£µºÐ¤Ç¥Ä¥¢¡¼ºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢£±£¶ºÐ¤Ç¥×¥íÅ¾¸þ¤·¤¿ÀÐÀî¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤ÇÂ¿¤¯¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¹½¤¨¤Á¤ã¤¦¤«¤é¿´¤ò³«¤¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°Ï¤ß¤Î»þ¤È¤Ï¸ýÄ´¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿ûÃ«¥¢¥Ê¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¡Ö´Ø·¸À¤¬Ä¹¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¡¢Áª¼ê¤ÎÀ¼¤Ë¿¿·õ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤À¤È´Ø·¸À¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤½Ð¤»¤ë¿Í´ÖÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¿ûÃ«¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø²¶¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤¬Ãæ·Ñ¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¿ûÃ«¤µ¤ó¤Ï²ÐÍËÆü¤ä¿åÍËÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤¬ÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤Ë±þ¤¨¤¹¤®¤Æ¡¢¶ì¾Ð¤¤¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¾éÃÌ¤ÇÊÖ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¿ûÃ«¤µ¤ó¤Î¶ì¾Ð¤¤¤ò¤¹¤´¤¯¸«¤Þ¤·¤¿¡×¡£¿¿·õ¤Ê¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¿ûÃ«¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤ÏÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£