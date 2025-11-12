日本代表、冒頭15分公開でガーナ戦へ本格練習開始！ 鎌田大地は疲労考慮で室内での個別調整に
日本代表は12日、キリンチャレンジカップ2025 ガーナ代表戦に向け、千葉県内で練習を行った。
10日、11日は帰国まもない海外組が室内での調整となっていた中、12日の練習には招集メンバー26名のうち25名がピッチで練習を実施。鎌田大地は疲労を考慮し、室内での個別調整となった。選手たちはストレッチやボール回しなどで調整。12日から冒頭15分のみの公開となり、ガーナ戦に向けて本格的な準備を進めていく。
また練習開始前には日本サッカー協会のオフィシャルトップパートナーであるキリングループから『キリン おいしい免疫ケア 100ml ペットボトル』と応援メッセージ入りのフラッグが贈呈された。
ガーナとの一戦は、豊田スタジアムにて11月14日（金）19時20分キックオフ。試合の模様はTBS系列で全国生中継、TVerで生配信される。
取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）
