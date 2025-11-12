苺の新作パフェにあまおうのショートケーキ、タルト、ミルフィーユ、ムースまで 期間限定の「苺フェア」が開催
日本有数のクラシックホテル「ホテルニューグランド」では、2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）までの期間、バリエーション豊かな旬の苺スイーツが食べられる「苺フェア」を開催する。
関東大震災の横浜復興のシンボルとして、1927年に開業した「ホテルニューグランド」。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本を代表するホテルの一つ。
開業時と変わらぬ佇まいの本館は、1992年に横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けているという。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューで、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜を象徴する景色を一望することができる。多彩な6つのレストランやバー、ラウンジがあり、ウェディングや各種パーティー、会議などでも利用できる大小4つの宴会場を備えているのも特徴だという。
そんな「ホテルニューグランド」が、今回「苺フェア」を開催する。「いちごパフェ」は、多彩なアレンジを重ねた新作パフェ。そのほか、ケーキには、王道のショートケーキや苺の果実味を楽しめるタルト、パイ生地と苺の食感が絶妙のミルフィーユ、可愛らしい装いのムースの４種類を用意。
・提供期間
2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）
・価格
いちごパフェ 3,000円（税サ込）
あまおうのショートケーキ 1,898円（税サ込）／テイクアクト￥1,620（税込）
タルト・フレーズ 1,645円（税サ込）／テイクアウト￥1,404（税込）
ミルフィーユ・フレーズ 1,012円（税サ込）／テイクアウト￥ 864（税込）
ムース・フレーズ 1,265円（税サ込）／テイクアウト￥1,080（税込）
⚫︎いちごパフェ
苺のシャーベットやムース、ゼリーなど、苺を多彩にアレンジし、サクサクのメレンゲやラングドシャ、ホワイトチョコクランチを重ね、食感も楽しめるように仕上げた逸品。苺の味わいはもちろん、華麗な見た目も魅力な新作パフェ。
いちごパフェ＜ケーキ＞
⚫︎あまおうのショートケーキ
上品な甘さの生クリームに人気のあまおうをサンド。シンプルでありながらあまおうの豊かな甘みを堪能できる王道を極めたショートケーキ。
あまおうのショートケーキ
⚫︎タルト・フレーズ
チョコレートのサブレに、アーモンドクリーム、イチゴジャム、カスタードクリーム、生クリーム、苺を乗せ、可愛らしく仕上げたタルト。
タルト・フレーズ
⚫︎ミルフィーユ・フレーズ
苺のジューシーさと、さまざまな食感のハーモニーを楽しめるケーキ。なめらかな苺のムースをサクサクとしたミルフィーユ生地で挟み、トップには苺を一粒トッピング。
ミルフィーユ・フレーズ
⚫︎ムース・フレーズ
トップに苺一粒とフリルのような生クリームを乗せた見た目が可愛らしいケーキ。甘みのあるフレッシュ苺を使用した苺ムースの中に、甘酸っぱいベリーソースと口の中で香りがふわっと広がる紅茶のスフレを忍ばせた逸品。
ムース・フレーズ
【本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ】
山下公園に面したカフェレストラン。ホテルニューグランド発祥メニューである「シーフードドリア」「スパゲッティ ナポリタン」「プリン・ア・ラ・モード」をはじめ、多彩な洋食メニューを楽しめるという。
本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ