たんぽぽ川村エミコ「おニュー」花柄水着姿披露「綺麗」「似合ってる」と話題
【モデルプレス＝2025/11/12】お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコが11月12日までに、自身のTikTokを更新。水着姿で踊る動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】川村エミコ「可愛い」おニューの水着姿
川村は「おニューの水着で好きすぎて滅！踊ってみました」とつづり、花柄ワンピースタイプの水着姿で、10月27日に配信されたM!LKの新曲「好きすぎて滅！」のダンスを踊っている様子を公開。川村は歌詞を口ずさみつつ軽快な動きのダンスを披露している。
この投稿には「可愛い」「元気もらえる」「明るい気持ちになる」「水着似合ってる」「笑顔が最高」「綺麗」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
