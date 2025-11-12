少しずつ冷え込みが進む中、福岡県篠栗町にある呑山観音寺（のみやまかんのんじ）では、紅葉が見頃を迎えています。モミジやドウダンツツジなどおよそ3000本が真っ赤に色づき、境内を鮮やかに彩っています。

篠栗町にある紅葉の名所、呑山観音寺。標高およそ450メートルの場所にある寺の境内では、およそ3000本のドウダンツツジやイロハモミジの紅葉が今、見頃を迎えています。

■八木菜月アナウンサー

「お堂の中から見ますと、真っ赤なドウダンツツジが額縁の中の絵画のように見えます。進んでみますと一面、壁のように鮮やかに色づいて、見応えがあります。」



真っ赤に色づいたおよそ1000本のドウダンツツジ。本堂の隣にある百観音堂の中から見ると景色が四角く切り取られ、まるで絵画のようです。SNSで話題となっている人気の撮影スポットです。



■訪れた人

「SNSを見て、毎年来ています。ピーク時期じゃないと見ることができないので、来てよかったです。」

「毎年来るのですが、きょうは特にいいですね。」



10月末から気温が下がり、昼と夜の寒暖差で一気に紅葉が進んだことから、ことしは例年よりも鮮やかな色づきとなっているということです。

境内では11月24日まで「紅葉まつり」が開かれていて、日替わりで10店舗ほど並ぶキッチンカーや屋台でグルメを楽しむこともできます。

■吞山観音寺・村上了然 副住職

「紅葉とあわせて、寺の建物や仏様も感じながら手を合わせていただいて、一日ゆっくりと過ごしてもらいたいと思います。」



呑山観音寺の紅葉は、20日ごろまで楽しめるということです。

このほかの福岡県内の紅葉スポットの情報です。



太宰府市の竈門神社（かまどじんじゃ）では来週には、3割ほどの色づきとなる見込みです。

糸島市の雷山千如寺（らいざんせんにょじ）大悲王院（だいひおういん）の大楓（おおかえで）は、7割ほどが真っ赤に色づいていて、今週末から来週にかけて見頃を迎える見込みです。



添田町の英彦山神宮（ひこさんじんぐう）では、赤やオレンジの色づきが進み始めていて、紅葉が楽しめそうです。