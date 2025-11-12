「例年より鮮やか」「絵画のよう」呑山観音寺で3000本が真っ赤に色づく 福岡の紅葉スポットは今
少しずつ冷え込みが進む中、福岡県篠栗町にある呑山観音寺（のみやまかんのんじ）では、紅葉が見頃を迎えています。モミジやドウダンツツジなどおよそ3000本が真っ赤に色づき、境内を鮮やかに彩っています。
篠栗町にある紅葉の名所、呑山観音寺。標高およそ450メートルの場所にある寺の境内では、およそ3000本のドウダンツツジやイロハモミジの紅葉が今、見頃を迎えています。
■八木菜月アナウンサー
「お堂の中から見ますと、真っ赤なドウダンツツジが額縁の中の絵画のように見えます。進んでみますと一面、壁のように鮮やかに色づいて、見応えがあります。」
真っ赤に色づいたおよそ1000本のドウダンツツジ。本堂の隣にある百観音堂の中から見ると景色が四角く切り取られ、まるで絵画のようです。SNSで話題となっている人気の撮影スポットです。
■訪れた人
「SNSを見て、毎年来ています。ピーク時期じゃないと見ることができないので、来てよかったです。」
「毎年来るのですが、きょうは特にいいですね。」
10月末から気温が下がり、昼と夜の寒暖差で一気に紅葉が進んだことから、ことしは例年よりも鮮やかな色づきとなっているということです。
境内では11月24日まで「紅葉まつり」が開かれていて、日替わりで10店舗ほど並ぶキッチンカーや屋台でグルメを楽しむこともできます。
■吞山観音寺・村上了然 副住職
「紅葉とあわせて、寺の建物や仏様も感じながら手を合わせていただいて、一日ゆっくりと過ごしてもらいたいと思います。」
呑山観音寺の紅葉は、20日ごろまで楽しめるということです。
このほかの福岡県内の紅葉スポットの情報です。
太宰府市の竈門神社（かまどじんじゃ）では来週には、3割ほどの色づきとなる見込みです。
糸島市の雷山千如寺（らいざんせんにょじ）大悲王院（だいひおういん）の大楓（おおかえで）は、7割ほどが真っ赤に色づいていて、今週末から来週にかけて見頃を迎える見込みです。
添田町の英彦山神宮（ひこさんじんぐう）では、赤やオレンジの色づきが進み始めていて、紅葉が楽しめそうです。