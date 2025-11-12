新たな武器を携えてガンダム・バルバトスが立体化。「METAL BUILD ガンダムバルバトス（仮）」が公開
【TAMASHII NATION 2025】 開催期間：11月14日～16日 会場：ベルサール秋葉原 1F・B1F イベントホール （東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1・1F) 入場料：無料
BANDAI SPIRITSは、「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」公式Xにて「METAL BUILD ガンダムバルバトス（仮）」を公開した。
「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」に登場するモビルスーツ「ガンダム・バルバトス」をMETAL BUILDブランドで立体化したもの。
劇中の特徴的な機体デザインが再現され、濃密なディテールで造形されている。さらに、本編ではなかった肩のマントや新武装が確認できる。
11月14日より開催されるイベント「TAMASHII NATION 2025」での展示が期待される。
ガンダムバルバトス（仮）
新たな装備を携え、
『TAMASHII NATION 2025』に参戦――！
