【TAMASHII NATION 2025】 開催期間：11月14日～16日 会場：ベルサール秋葉原 1F・B1F イベントホール （東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1・1F) 入場料：無料

BANDAI SPIRITSは、「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」公式Xにて「METAL BUILD ガンダムバルバトス（仮）」を公開した。

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」に登場するモビルスーツ「ガンダム・バルバトス」をMETAL BUILDブランドで立体化したもの。

劇中の特徴的な機体デザインが再現され、濃密なディテールで造形されている。さらに、本編ではなかった肩のマントや新武装が確認できる。

11月14日より開催されるイベント「TAMASHII NATION 2025」での展示が期待される。

(C)創通・サンライズ