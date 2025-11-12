¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯15Æü³«Ëë¡¡¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¶¥µ»¤Ê¤É¤Ë»³·Á¸©Àª5¿Í¤¬½Ð¾ì¤Ø
Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤Îº×Åµ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤¬15Æü¤ËÅìµþÅÔ¤ò¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¼òÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤Ê¤É»³·Á¸©´Ø·¸Áª¼ê¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£
4Ç¯¤Ë1²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Îº×Åµ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡£ÆüËÜ½é³«ºÅ¤Î¤³¤È¤·¤ÎÂç²ñ¤Ï15Æü¤Ë³«²ñ¼°¤ò·Þ¤¨¡¢ÅìµþÅÔ¤Ê¤É¤ò²ñ¾ì¤Ë21¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
2ºÐ¤Î»þ¤ËÀèÅ·À¤ÎÆñÄ°¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ºØÆ£Áª¼ê¡£¾®³Ø1Ç¯¤«¤é¹â¹»3Ç¯¤Þ¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤äÉô³èÆ°¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¿·³ã¸©¤Ç±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¾ï¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¼Ò²ñ¿Í¥Áー¥à¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿µîÇ¯11·î¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¹¶¼é¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Õ¥µ¥Ã¥«ーºØÆ£¿´²¹Áª¼ê¡Ö¶ÛÄ¥¤è¤ê³Ú¤·¤ß¡£À¤³¦¤Ë¤ÏÂÎ¤¬Âç¤¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±Àï¤¨¤ë¤Î¤«¡£ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÀ¤³¦°ì¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ºØÆ£Áª¼ê¡£
ºØÆ£¿´²¹Áª¼ê¡Ö¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÍý²ò¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬ÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Èº£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤«¤é³Ø¤ó¤À¡×
·ò¾ï¼Ô¤ÎÃæ¤Ç17Ç¯´Ö¥µ¥Ã¥«ー¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿»Ñ¤òÊì¡¦½ß»Ò¤µ¤ó¤Ï¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºØÆ£Áª¼ê¤ÎÊì¡¦½ß»Ò¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»Ò¡£¤¯¤¸¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ÉÄü¤á¤º¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¤é¡¢º£¤Î¿´²¹¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤ò¥Õ¥ë¤Ë½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼±ç¤âÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ËÜÈÖ¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÊäÄ°´ï¤ò³°¤¹¤¿¤á¡¢Ãç´Ö¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼êÏÃ¡ÖÍî¤ÁÃå¤³¤¦¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡×
¼êÏÃ¤Î¤Û¤«Âç¤¤Ê¿È¿¶¤ê¤Ê¤É¤ÇÁª¼ê¤É¤¦¤·¤ÎÏ¢·È¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤È´¶¤¸¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤ËÆüËÜÂåÉ½¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡£À¤³¦°ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¼¤Ò°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥«ーÃË»Ò¤Î¶¥µ»¤ÏÊ¡Åç¸©¤ÎJ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºØÆ£Áª¼ê¤éÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥êー¥°Àï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ÏºØÆ£Áª¼ê¤ò´Þ¤à5¿Í¤Î¸©½Ð¿ÈÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤¬Âç²ñ½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÃË»Ò¤Ë¤Ï¡¢Èø²ÖÂô»Ô¤ÎÂçºê±Ñ¿ÍÁª¼ê¡Ê48¡Ë¤¬¥á¥ó¥ÐーÆþ¤ê¡£Â¼»³»Ô¤ÎÅÅµ¤µ¡´ï¥áー¥«ー¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¶¥µ»¤Ë¤ª¤è¤½35Ç¯¼è¤êÁÈ¤à¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Áー¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë¤½¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈÈ¿¼Í¿À·Ð¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥´ー¥ë¥ー¥Ñー¤È¤·¤ÆÎ×¤à½é¤á¤Æ¤ÎÌ´¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢16Æü¤Ë¥È¥ë¥³¤È¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Õ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½GK¡¦Âçºê±Ñ¿ÍÁª¼ê¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥·¥åー¥È¤ò»ß¤á¤ÆÃç´Ö¤«¤é¿®Íê¤òÆÀ¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï1¾¡¡£1¾¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¥á¥À¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢¿å±Ë¶¥µ»¤Ç¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¼òÅÄ»Ô½Ð¿È¤ÎºØÆ£µþ¹áÁª¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤3¼ïÌÜ¤Ê¤É¤Ë½Ð¾ì¡£2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÄï¡¦ºØÆ£¾çÁª¼ê¡Ê23¡Ë¤¬Î¦¾åÃË»Ò¤Ë½é¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¡£1500¥áー¥È¥ë¤È5000¥áー¥È¥ë¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë½÷»Ò¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ÏÄá²¬»Ô½Ð¿È¤Î¾®Âë¼Â½ÕÁª¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¥á¥ó¥ÐーÆþ¤ê¡£¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥×¥ìー¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¥±½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï18Æü¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¸©Àª5¿Í¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡£