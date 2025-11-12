高見侑里、自宅で作ったお手製ケーキに反響「おいしそう」「手作りとは思えないクオリティ」「お店のケーキかと」 夫はflumpool・尼川元気
ロックバンド・flumpoolのベーシスト尼川元気（40）の妻で、フリーアナウンサー・タレントの高見侑里（38）が11日、自身のインスタグラムを更新。手作りのキャロットケーキを公開し、その完成度の高さにファンから称賛の声が相次いでいる。
【写真】「おいしそう」「手作りとは思えないクオリティ」高見侑里の手作りキャロットケーキ
投稿では、クリームチーズの上に砕いたピスタチオをトッピングした自家製キャロットケーキを披露。高見現在、第1子を妊娠中で「スイーツやカフェ巡りが好きなのですが、アルコールやカフェイン、血糖値など気を付けなければならないものもあるので、おうちで作る機会も増えました」とつづり、「こちらは #キャロットケーキ です」と報告した。
コメント欄には、「お店のケーキかと思いました 素敵」「おいしそう」「手作りがレベち」「手作りとは思えないクオリティ」「お店のような仕上がり」「お菓子作り上手でうらやましい」など、見た目の美しさと丁寧さを称賛する声が多く寄せられている。
