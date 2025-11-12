橋下徹弁護士がＳＮＳに「移動中グルメ」として衝撃の真っ赤な牛丼の写真をアップしたところ、妻から速攻で禁止令が出たと記した。

移動中のシートのテーブルに、ビールとともにテイクアウトした牛丼の並盛＋肉だくが置かれ、肉が見えないほど紅ショウガがギガ盛り級で乗せられ、ここにお新香もプラスすると記して写真をアップ。

「ニンジンかと思った」「進次郎いじってます？」とツッコミが入っていたが。

別投稿で「この写真を妻が見て、塩分過多を理由にストップをかけられました。学生時代とは代謝機能が違うと言われてしまいました」と記した。

「いつか注意されるとは思っていましたよ」「トイレに行くのが怖そうです」「めちゃ真っ赤」「おしりの穴が痛くなるかも知れませんねぇ…」「紅生姜は野菜だから！と主張しても無理っぽそうですね。（笑）」「これはやりすぎです、笑」「妥当なストップだと思います」「いい奥様じゃないですか」「体を大事にして、奥様のおっしゃる通りにしてください」「紅生姜丼やん！（笑）」と反応する投稿が集まった。

一方で「写真と全く同じ食べ方してるわぁ。これはやめられないんだよなぁ」「私もほぼ同じアレンジです」「マジですか。。美味しいのに…」「自分も同じです！牛丼は紅生姜山盛り七味たっぷりに限ります！」「いつも橋下徹さんに文句ばっか言うてるけどこの吉野家の牛丼はめちゃくちゃシンパシー」と賛同するコメントも集まっている。