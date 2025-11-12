１２日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２２６．３２ポイント（０．８５％）高の２６９２２．７３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７７．５０ポイント（０．８２％）高の９５３８．９９ポイントと３日続伸した（ハンセン指数は約１カ月ぶり高値）。売買代金は２３６３億９５２０万香港ドル（約４兆７０１９億円）となっている（１１日は２１０２億３１５０万香港ドル）。

海外株高が好感される流れ。１１日の米株市場は、主要指標のＮＹダウが前日比１．２％高と３日続伸し、２週ぶりに史上最高値を更新した。米政府機関の再開が意識されている。世界経済に対する悪影響が回避されると期待し、欧州市場でも主要株価指数が軒並み上昇。英ＦＴＳＥ１００種総合株価指数や、ストックス欧州６００指数は過去最高値を更新した。そのほか、米追加利下げや中国金融緩和に対する期待感も続いている。

ただ、上値は限定的。中国経済や企業業績の動向が気がかりだ。中国では今週１４日、１０月の小売売上高や鉱工業生産、１〜１０月の不動産開発投資などが公表される予定。あす１３日は騰訊ＨＤ（テンセント・ホールディングス：７００／ＨＫ）や京東集団（ＪＤドットコム：９６１８／ＨＫ）、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）など主力テック企業を報告する。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、不動産管理サービスの華潤万象生活（１２０９／ＨＫ）が６．３％高、香港不動産デベロッパー大手の新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が５．４％高、オンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）が５．３％高と上げが目立っている。

セクター別では、本土と香港の不動産関連が高い。華潤万象生活や新鴻基地産発展のほか、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が９．４％、華潤置地（１１０９／ＨＫ）が３．６％、中国海外発展（６８８／ＨＫ）が２．９％、九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）が４．６％、新世界発展（１７／ＨＫ）が３．２％ずつ上昇した。

中国の保険・銀行セクターもしっかり。中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が４．３％高、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が３．８％高、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が２．１％高、中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）が１．９％高、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）が１．４％高で取引を終えた。

半面、太陽光発電の関連銘柄は安い。協キン科技ＨＤ（３８００／ＨＫ）が７．０％、福莱特玻璃集団（６８６５／ＨＫ）が５．６％、信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が４．８％、陽光能源ＨＤ（７５７／ＨＫ）が３．０％、信義能源ＨＤ（３８６８／ＨＫ）が２．９％ずつ下落した。

他の個別株動向では、レーザーライダー（ＬｉＤＡＲ）世界大手の禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が９．５％安。好決算発表も好材料の出尽くし感が意識されている。同社が１１日公表した７〜９月期決算は純損益が黒字に転換し、通期ガイダンスを上方修正した。

本土マーケットは続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０７％安の４０００．１４ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。証券、インフラ関連、素材、自動車、公益、不動産なども売られた。半面、銀行・保険は高い。エネルギー、運輸、医薬、食品飲料・酒造の一角も買われた。

