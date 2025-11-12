「月兎ソースカップ」（１２日、江戸川）

高田明（４０）＝佐賀・１０７期・Ａ２＝が３コースから好ダッシュでまくり切って快勝。３月のからつに続いて今年２回目、通算１０回目の優勝を飾った。江戸川も昨年５月以来２回目の優勝。２着はインで持ちこたえた上村純一（群馬）が確保し、３着には杉山裕也（愛知）が食い込んだ。

高田は会心のフルショットだった。７勝、２着２回と圧倒的なレース内容で勝ち進んだイン上村は「Ｓが分からなかった。放ってしまった」と悔いを残したのに対し、高田は「失敗して６着でもいいから（まくる）心の準備ができていた。Ｓは全速で勘通り行けた」とコンマ０９のトップＳ。１Ｍで決着をつけた。

昨年１月から江戸川戦を４連続優出で２回の優勝。「前回（の優勝）は前検からすごく出ていて何もしないでも良かった。今回は優勝戦までいろいろやって上積みさせながら来たので価値があると思う。江戸川は地元だと思えるぐらい大好きなレース場です」と胸を張る。複数回の優勝も地元・からつ（３回）以外では初めてだ。

来年１月からＡ１復帰も果たす。「自分は目標を立てるタイプではないが、可能性があるならＳＧ（出場権獲得）にも挑戦したい。一走一走、集中力を高めて走りたい」と今後の活躍を誓った。