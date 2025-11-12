テレビ朝日系「夫が寝たあとに」が１１日に放送され、藤本美貴、横澤夏子がＭＣを務めた。

この日のゲストは女優・釈由美子。長男に行われた本音アンケートの結果に思わず涙を流した。

釈の長男は「ママが怒るときにどう思っている？」の質問に「早く怒るの終わらないかなと思っている」と回答。釈は目を潤ませながら「本当にそうだよね…。そう思われていたんだ」と声を上ずらせながら目元を拭った。

釈が「すごく怒り過ぎたのかも…」と涙を浮かべながら振り返ると、横澤も「いま、反省の涙ということですか？そんな…」と涙声に。藤本は苦笑しながら「なんで（横澤も）泣きそうになってんの？」と指摘した。

ＭＣの横澤、ゲストの釈、２人が同時に涙を浮かべる展開に藤本は「おかしいでしょ！」と爆笑しながら突っ込み。横澤は「一生懸命に子育てされてるんだろうなっていうのを感じて…」とさらに目を潤ませた。

釈が「自分の思いでぶつけて怒り過ぎちゃったなって…」と述懐すると、藤本は「うちなんて『もう早く終わんないかな？』が、もう顔に出てますよ。『お前、顔気をつけろよ！』とかって」と明かし、２人を爆笑させていた。