【ソウル＝依田和彩】韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領による２０２４年１２月の戒厳令宣布を捜査している特別検察官は１２日、情報機関・国家情報院（国情院）の趙太庸（チョテヨン）前院長を職務放棄などの容疑で逮捕した。

聯合ニュースによると、趙氏は戒厳令宣布に関する計画を事前に知っていたにもかかわらず、国会に報告しなかった疑いなどが持たれている。趙氏は容疑を否認しているという。

趙氏は外交官出身。尹政権下で駐米大使や大統領府国家安保室長を務めた後、２０２４年１月から２５年６月まで国情院長を務めた。

聯合ニュースによると、１９９９年に現在の国情院が発足して以降、国情院長経験者１６人のうち逮捕されるのは趙氏で８人目だという。政権交代の度に前政権の不正追及が繰り返されてきた韓国では、政権の要職である国情院長が捜査対象となってきた例が多い。

また、特検は１２日、朴槿恵政権で、首相を務めた黄教安氏も内乱扇動容疑で身柄を拘束し、逮捕状を請求した。尹氏が戒厳令を宣布した当日に自身のフェイスブックに戒厳令を支持する投稿をし、内乱を扇動した疑いがあるという。