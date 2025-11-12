ばかうけとおやつカルパスが初タッグ！スパイシーでクセになる限定スナック♡

国民的米菓「ばかうけ」と、おなじみの「おやつカルパス」がまさかの初コラボ！2025年11月24日（月）から、全国のコンビニで「ミニばかうけ おやつカルパス風味」が先行発売されます。ばかうけの軽やかなサクサク食感に、カルパスの旨味とスパイスをプラスした、やみつきになる新感覚スナック。年末年始のパーティーやおつまみにもぴったりな限定フレーバーを、ぜひチェックしてみて♡

ばかうけ×おやつカルパス、夢のコラボが実現！

「ミニばかうけ おやつカルパス風味」は、ばかうけの軽い食感に“おやつカルパス”特有のジューシーな旨味とスパイシーさを掛け合わせた新商品。

食べた瞬間、サクッとした歯ざわりのあとにお肉のコクとうまみが広がる、まさに“おつまみ系ばかうけ”。一口サイズで食べやすく、子どものおやつにも大人の晩酌にもぴったりです。

パッケージには、ばかうけくんとおやつパンダが仲良く並ぶ可愛いデザインを採用。思わず手に取りたくなる仕上がりです♪

年末年始のお供に！全国のコンビニで先行発売

新商品「ミニばかうけ おやつカルパス風味」（内容量：33g）は、**2025年11月24日（月）から全国のコンビニで先行発売。さらに12月4日（木）から公式オンラインショップでも購入可能に。

一部地域のスーパーでは12月8日（月）**より順次展開されます。

家族や友人が集まる年末年始のシーンにぴったりな“ちょっとクセになる味わい”は、おやつにもおつまみにも◎。軽やかに食べられるサイズ感で、持ち運びにも便利です。

SNSキャンペーンで限定セットが当たるチャンス！

発売を記念して、公式X（旧Twitter）では「ばかうけ」と「おやつカルパス」のコラボキャンペーンを開催！抽選で5名に、人気商品4種セットが当たります。

【応募期間】11月24日（月）12:00～12月1日（月）23:59

【応募方法】

①「Befco/ばかうけ＆星たべよ」と「おやつカルパス【公式】」のXアカウントをフォロー

②キャンペーン投稿をリポストで応募完了！

【プレゼント内容】

・ばかうけ 青のり（18枚）

・ばかうけ ごま揚（15枚）

・ミニばかうけ おやつカルパス風味

・おやつカルパス（40本入り）

お菓子好きにはたまらない、見逃せないコラボセットです♡

新しい“おつまみ系ばかうけ”で年末をもっと楽しく♪

「ミニばかうけ おやつカルパス風味」は、世代を問わず楽しめる“軽やかさ×スパイシー”の絶妙なバランス。

子どもにはおやつとして、大人にはお酒のお供として、家族みんなが笑顔になれる味わいです。

コンビニで気軽に買える手軽さも嬉しいポイント。年末のパーティーやおうち時間に、ちょっとした話題を添える一袋をぜひ♪

ばかうけの新しい美味しさで、いつもの日常に小さなワクワクをプラスしてみてはいかが？