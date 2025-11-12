Image: Artem Golub / Gizmodo US

ゲーム機のPC化へ…？

PlayStation 5（PS5）のユーザーにとって気になっているのは、2027年に発売が期待される次世代のPlayStation 6（PS6）でしょう。すでにハイスペックぶりがうわさされてきましたが、意外な展開も出てきそうですよ。

開発は確かでも方向性は…？

Digital Foundryは、PS5およびPS5 Proの設計部門主任であるMark Cerny氏へのインタビューを配信。これまでコンソールゲーム機に合わせ、専用のカスタムチップを開発するのが常でした。しかしながら、PS6に向けては、その方針が廃される可能性が高まっているようです。

開発者は、デスクトップPC、ノートPC、コンソールゲーム機を問わず、さまざまなプラットフォームで動作することを確信して技術開発を進められる。それゆえに新機能が、より幅広く普及していくことになるだろう。

Cerny氏は、こんなふうに語りました。ソニーはAMDと共同で、AIを駆使して高解像度の美しい映像を実現する、数々のアップスケーリング技術を開発中。そのプロジェクトは「Project Amethyst」とも呼ばれてきましたが、どうやら同技術で可能になる新機能は、PS6のみならず、PCでも同時に使えるようになっていく見通しが示されているようですね。

PCでも同じゲームプレイが標準に？

AMDと共同開発が進む新技術は、公式動画で紹介されていました。ただ高性能なGPUに頼る映像美から、レイトレーシングやパストレーシングといった画像処理を専任で進めるRadiance Cores（レイディアンス・コア）への進化。機械学習との組み合わせで、グラフィックス性能を格段に向上させつつ、消費電力の低下も実現するとされています。

Image: Amethyst

とはいえ、こうした一連の新開発技術は、PS6に向けてのみ提供されるというよりは、PC向けにも同時提供される道が開けそう。このところソニーは、PS5向けのゲームタイトルも、PCでプレイ可能にする戦略を強め、収益アップにつなげてきました。興味深いことに、リーカーのAmethyst氏は、新たにソニーがPlayStation Storeにて、両プラットフォームで同時提供されるゲーム向けに「Cross-Buy」のロゴを用意しているなんてリークしています。

いまゲーム業界では、Xboxの未来をめぐり、いろんな憶測が流れている模様。ASUSが発売したROG Xbox Allyシリーズで、もはや専用機ではなくPCでよいのでは？ そんな声が上がるなか、PlayStationまで次世代ゲーミングPCとPS6の垣根がなくなるかもしれないという今回の報道。そうなると、ますますコンソールゲーム機としてのPS6の存在意義が問われそうですけど、どんな形で姿を現すことになるでしょうか？

Source: Digital Foundry、Amethyst