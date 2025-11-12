京都府民が選んだ「住み続けたい街（駅）」ランキング！ 2位「下狛・狛田」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、京都府居住の20歳以上の男女1万7835人を対象に「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」という設問を用いて「いい部屋ネット 住み続けたい街（駅）ランキング2025＜京都府版＞」として結果を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計しています。
本記事では、京都府民が選んだ「住み続けたい街（駅）」ランキングを紹介します。
【20位までの全ランキング結果を見る】
居住者からは、「車を持っていれば、スーパーやショッピングモールなどが30分圏内にはあって生活しやすい街だと思う」「適度に郊外であり、アクセスがとても良いこと」「自然が豊か。ゆったり生活できる」といった声が寄せられており、都市近接性と落ち着いた環境の両立が高く評価されています。
「交通の便が良い、環境が良い」「観光地で住みやすい」「静か。自然、空がきれい」「子供を育てるにはいい環境だと思う」といったコメントが寄せられており、歴史と自然に囲まれた暮らしやすさが多くの共感を得た結果となっています。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
綾乃岬
All About・All About ニュースの編集者。神奈川県出身。青山学院大学で英語を専攻し、英語系のサークルにも所属。オールアバウトに新卒で入社した後、主にAll About・All About ニュースでの企画編集を行う。現在はライフスタイル・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。とある男性アイドルのファン歴は10年以上。
(文:綾乃岬)
2位：下狛A（狛田・下狛）／評点68.9／偏差値69.4下狛Aは、JR片町線の下狛駅と近鉄京都線の狛田駅を統合したエリアで、京都・大阪・奈良へアクセスしやすく、自然と住宅環境のバランスが取れた地域です。近年は区画整理も進み、生活利便性の向上が進んでいます。
1位：宇治／評点70.0／偏差値71.7宇治駅（京阪宇治線）は、京都府南部に位置し、世界遺産「平等院」や「宇治上神社」など歴史的・文化的資源が豊富なエリアです。観光地としての魅力に加え、閑静な住宅街や自然環境、京都市・大阪府方面へのアクセスの良さなどが高く評価されました。
