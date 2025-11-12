¿ÆÍ§à¤Î¤ê·¯á¤È¤ÎÌóÂ«²Ì¤¿¤¹¡Ö¤º¤Ã¤ÈÍß¤·¤«¤Ã¤¿¾Þ¤Ê¤Î¤Ç¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¥×¥í15Ç¯ÌÜ¤ÇÇ°´ê¤Î½é¼õ¾Þ¡Ú»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡Û
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¼éÈ÷¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª¤Ö¡Ö»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤¬12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÆóÎÝ¼êÉôÌç¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¥×¥í15Ç¯ÌÜ¤ÇÇ°´ê¤Î½é¼õ¾Þ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆóÎÝ¼ê¤Ç¤Ï2012Ç¯¤ÎËÜÂ¿Íº°ì°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî10Ç¯¤ÏÏ¢Â³¼õ¾Þ¤Ê¤·¡Ä¶áÇ¯¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÆóÎÝ¼ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡ËÒ¸¶Âç¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÍß¤·¤«¤Ã¤¿¾Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼õ¾Þ¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¾Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¼éÈ÷¤Î»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤Î¤Î¤ê·¯¡ÊÃÏ¸µ¤Î¿ÆÍ§¡Ë¤È¤Î¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¤ò¼è¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤â²Ì¤¿¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë¤Ï¤³¤Î¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£