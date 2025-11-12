【投票結果一覧】第54回三井ゴールデン・グラブ賞
◆ 「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」
発足は1972年にダイヤモンドグラブ賞としてスタート。1986年に三井ゴールデン・グラブ賞という現在の名称に変更となった。
選考については、新聞社、通信社、テレビ局、ラジオ局のプロ野球担当記者として5年以上にわたり現場での取材を主に担当している記者の投票により決定する。
☆選考対象となるプレイヤーの資格
・投手＝規定投球回数以上投球していること、又はチーム試合数の1/3以上登板していること
・捕手＝チーム試合数の1/2以上捕手として出場していること
・内野手＝チーム試合数の1/2以上1ポジションの守備についていること
・外野手＝チーム試合数の1/2以上外野手として出場していること
※本年度の選考対象試合は、セントラル・リーグ、パシフィック・リーグレギュラーシーズン143試合となります。
※本年度のチーム試合数の1/3以上は47試合以上、1/2以上は71試合以上となります。
___________________________________
◆ セ・リーグ（有効投票数269）
▼ 投手
村上頌樹 122票
郄橋 宏斗 35票
床田 寛樹 32票
森下 暢仁 19票
山粼 伊織 17票
東 克樹 15票
才木 浩人 10票
石井 大智 9票
Ａ．ケイ 3票
及川 雅貴 2票
Ａ．ジャクソン 1票
Ｒ．マルティネス 1票
松山 晋也 1票
中粼 翔太 1票
（該当者なし） 1票
_________________
▼ 捕手
坂本 誠志郎 225票
古賀 優大 18票
岸田 行倫 13票
山本 祐大 9票
石伊 雄太 4票
_________________
▼ 一塁手
大山 悠輔 244票
Ｊ．オスナ 9票
Ｊ．ボスラー 4票
増田 陸 3票
Ｅ．モンテロ 3票
（該当者なし） 6票
_________________
▼ 二塁手
中野 拓夢 196票
吉川 尚輝 35票
田中 幹也 17票
菊池 涼介 17票
牧 秀悟 1票
山田 哲人 1票
（該当者なし） 2票
_________________
▼ 三塁手
佐藤 輝明 220票
宮粼 敏郎 8票
（該当者なし） 41票
_________________
▼ 遊撃手
泉口 友汰 165票
矢野 雅哉 60票
山本 泰寛 12票
小幡 竜平 7票
（該当者なし） 25票
_________________
▼ 外野手
岡林 勇希 228票
近本 光司 218票
森下 翔太 127票
上林 誠知 101票
桑原 将志 57票
蝦名 達夫 26票
大盛 穂 9票
末包 昇大 7票
中村 奨成 5票
岩田 幸宏 4票
佐野 恵太 2票
若林 楽人 2票
Ｔ．キャベッジ 1票
丸 佳浩 1票
細川 成也 1票
Ｓ．ファビアン 1票
（該当者なし） 17票
____________________________________
◆ パ・リーグ（有効投票数227）
▼ 投手
伊藤 大海 131票
Ｌ．モイネロ 56票
九里 亜蓮 19票
今井 達也 6票
宮城 大弥 4票
有原 航平 3票
隅田 知一郎 2票
大関 友久 1票
上沢 直之 1票
平良 海馬 1票
山田 陽翔 1票
種市 篤暉 1票
（該当者なし） 1票
_________________
▼ 捕手
若月 健矢 124票
海野 隆司 49票
太田 光 33票
田宮 裕涼 9票
古賀 悠斗 2票
寺地 隆成 2票
（該当者なし） 8票
_________________
▼ 一塁手
Ｔ．ネビン 162票
中村 晃 32票
清宮 幸太郎 12票
頓宮 裕真 10票
浅村 栄斗 3票
Ｎ．ソト 1票
（該当者なし） 7票
_________________
▼ 二塁手
牧原 大成 103票
滝澤 夏央 57票
小深田 大翔 46票
太田 椋 10票
石井 一成 8票
（該当者なし） 3票
_________________
▼ 三塁手
村林 一輝 117票
宗 佑磨 81票
栗原 陵矢 15票
清宮 幸太郎 4票
安田 尚憲 1票
（該当者なし） 9票
_________________
▼ 遊撃手
紅林 弘太郎 79票
源田 壮亮 74票
宗山 塁 40票
野村 勇 15票
友杉 篤輝 9票
水野 達稀 5票
（該当者なし） 5票
_________________
▼ 外野手
周東 佑京 147票
辰己 涼介 129票
西川 愛也 96票
万波 中正 68票
中川 圭太 58票
柳町 達 57票
中島 大輔 56票
西川 史礁 31票
五十幡 亮汰 15票
長谷川 信哉 5票
藤原 恭大 5票
矢澤 宏太 3票
水谷 瞬 2票
渡部 聖弥 2票
西川 龍馬 1票
（該当者なし） 6票