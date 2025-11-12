°úÂà¤«¤é16Ç¯¡Ä40ºÐ¥°¥é¥É¥ëàÉü³è¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ÖÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¡×¡Öº£¤¬ºÇ¹â¤«¤â¡×
¡Öº£¤À¤«¤é¤³¤½»£¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¼Â¶È²È¤Î¾®ºåÍ³²Â(40)¤¬¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¤«¤é16Ç¯¤ò·Ð¤ÆÉü³è¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ºå¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2004¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£CM¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢09Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¡£º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡19Æü¤Ë¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡Öuntil the end¡ÁÍçÀö¡Á¡×¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤ò½ÐÈÇÍ½Äê¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤éÁ´¤Æ¼«Ê¬¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢àº£¤Î»äá¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢³Ð¸ç¤Î1ºý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¼õ¾Þ¤«¤éÌó20Ç¯¡£40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½»£¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤ÀÎ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡×¡Öº£¤¬ºÇ¹â¤«¤â¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£