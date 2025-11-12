¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡Ä¡×¡Ö¥Ó¥Ó¥Ã¤¿¡×9Ç¯Á°¤Ë¹âÎð½Ð»º¤ÇÏÃÂê¡¢¸µ¥°¥é¥É¥ë½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤Ë¶ÄÅ·¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊÌ¿Í¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡Ö°ì½Ö¡¢Ã¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¡¢¡¢¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿½÷Í¥¤¬47ºÐ¤Ë¡Ä¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¼áÍ³Èþ»Ò¡£MC¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡¢²£ß·²Æ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÎáÏÂ¤Î°ì¿Í¤Ã»Ò°é»ù¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»Ò°é¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¼á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤±¤É¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤Æ¤ÆÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÊÌ¿Í¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Öº£¤âåºÎï¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¥Ó¥Ó¥Ã¤¿¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤µ¤é¤ËåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡£ °ì½Ö¡¢Ã¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¼ã¤¤º¢¤è¤ê¤âº£¤ÎÊý¤¬¤è¤ê¤ªåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¤ê¡¢Æ£ËÜ¤È²£ß·¤Ë¶´¤Þ¤ì¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£¡¡¼á¤Ï1997Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ìþ¤··Ï¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â2002Ç¯±Ç²è¡Ö½¤ÍåÀãÉ±¡×Ž¤ÍâÇ¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ï¥¤¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÂåÉ½ºî¤ò¿ôÂ¿¤¯»ý¤Ä¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï15Ç¯¤Ë·ëº§Ž¤16Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¼á¤Î38ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×½Ð»º¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£