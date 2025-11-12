プロ野球の守備のベストナインを選ぶ「三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が12日、発表された。

西武からはパ・リーグの一塁手部門でタイラー・ネビン、外野手部門で西川愛也が初選出された。一塁手部門の西武勢では2013年の浅村栄斗（現楽天）以来12年ぶり、外野手部門では19年の秋山翔吾（現広島）以来、6年ぶりの名誉となった。

遊撃手部門でルーキーイヤーの2018年から昨年まで7年連続で受賞していた源田壮亮は、初受賞の紅林弘太郎（オリックス）に5票差の2位となり、同部門最長タイとなる8年連続受賞を惜しくも逃した。

◆2025年三井ゴールデン・グラブ賞受賞者

【パ・リーグ】

投 手 伊藤 大海 日本ハム 131票 初受賞

捕 手 若月 健矢 オリックス 124票 2年ぶり2回目

一塁手 T・ネビン 西武 162票 初受賞

二塁手 牧原 大成 ソフトバンク 103票 初受賞

三塁手 村林 一輝 楽天 117票 初受賞

遊撃手 紅林弘太郎 オリックス 79票 初受賞

外野手 周東 佑京 ソフトバンク 147票 2年連続2回目

辰己 涼介 楽天 129票 5年連続5回目

西川 愛也 西武 96票 初受賞

【セ・リーグ】

投 手 村上 頌樹 阪神 122票 初受賞

捕 手 坂本誠志郎 阪神 225票 2年ぶり2回目

一塁手 大山 悠輔 阪神 244票 2年ぶり2回目

二塁手 中野 拓夢 阪神 196票 2年ぶり2回目

三塁手 佐藤 輝明 阪神 220票 初受賞

遊撃手 泉口 友汰 巨人 165票 初受賞

外野手 岡林 勇希 中日 228票 4年連続4回目

近本 光司 阪神 218票 5年連続5回目

森下 翔太 阪神 127票 初受賞

