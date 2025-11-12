西武・西川

　プロ野球の守備のベストナインを選ぶ「三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が12日、発表された。

　西武からはパ・リーグの一塁手部門でタイラー・ネビン、外野手部門で西川愛也が初選出された。一塁手部門の西武勢では2013年の浅村栄斗（現楽天）以来12年ぶり、外野手部門では19年の秋山翔吾（現広島）以来、6年ぶりの名誉となった。

　遊撃手部門でルーキーイヤーの2018年から昨年まで7年連続で受賞していた源田壮亮は、初受賞の紅林弘太郎（オリックス）に5票差の2位となり、同部門最長タイとなる8年連続受賞を惜しくも逃した。

◆2025年三井ゴールデン・グラブ賞受賞者

【パ・リーグ】
投　手　伊藤　大海　日本ハム　　　131票　初受賞
捕　手　若月　健矢　オリックス　　124票　2年ぶり2回目
一塁手　T・ネビン　 西武　　　　　162票　初受賞
二塁手　牧原　大成　ソフトバンク　103票　初受賞
三塁手　村林　一輝　楽天　　　　　117票　初受賞
遊撃手　紅林弘太郎　オリックス　  　79票　初受賞
外野手　周東　佑京　ソフトバンク　147票　2年連続2回目
　　　　辰己　涼介　楽天　　　　　129票　5年連続5回目
　　　　西川　愛也　西武　　　　  　96票　初受賞

【セ・リーグ】
投　手　村上　頌樹　阪神　　　　　122票　初受賞
捕　手　坂本誠志郎　阪神　　　　　225票　2年ぶり2回目
一塁手　大山　悠輔　阪神　　　　　244票　2年ぶり2回目
二塁手　中野　拓夢　阪神　　　　　196票　2年ぶり2回目
三塁手　佐藤　輝明　阪神　　　　　220票　初受賞
遊撃手　泉口　友汰　巨人　　　　　165票　初受賞
外野手　岡林　勇希　中日　　　　　228票　4年連続4回目
　　　　近本　光司　阪神　　　　　218票　5年連続5回目
　　　　森下　翔太　阪神　　　　　127票　初受賞
 