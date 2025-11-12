横浜に『ハリー・ポッター』の4寮をモチーフにしたクレープが登場！ オーナメントになる特典も用意
映画『ハリー・ポッター』の4つの寮をイメージした限定クレープが、11月20日（木）〜12月25日（木）の期間、神奈川・横浜市のニュウマン横浜6階「ドットイチナナカフェ」で販売される。
【写真】ホリデー気分が高まる！ 先着でもらえる「オリジナルノベルティ」
■個性が光るラインナップ
今回登場するのは、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開25周年を記念したクリスマスイベント「NEWoMan YOKOHAMA CHRISTMAS 2025 ニュウマン横浜で『ハリー・ポッター』の魔法にふれる、特別な冬」に合わせて販売される、作中のホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮をモチーフにしたクレープ4種。
「グリフィンドール クレープ」は、勇気、勇敢、意志の強さを司るグリフィンドールをイメージしたレッドカラントとローズが香るベリークレープ。濃厚なホワイトチョコレートムースにベリーの酸味が相性抜群で、クランブルの食感と、好みでローズシロップをかけて味わいの変化も楽しめる。
また、グリーンティーとベルガモットコンフィチュールの「スリザリン クレープ」、オレンジとアップルシナモンが香る「ハッフルパフ クレープ」、ブルーソースとブルーベリーが魅力の「レイブンクロー クレープ」も用意。4寮それぞれの個性が光るラインナップとなっている。
また、館内で1000円（税込／合算不可）以上購入をすると、オーナメントとしても使える「オリジナルペーパータグ」が先着でもらえるほか、POP−UP STORE「ハリー・ポッター マホウドコロ」で商品を購入し、コラボメニューを1点オーダーした人には「オリジナル缶バッジ」もプレゼントされる。
