バスケットボール、Bリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡が試練に立たされている。ホーム平均入場者数4000人以上を目標に掲げるが、7試合を終えて3449人。未達の場合は来秋始まる新たな最上位カテゴリー「Bプレミア」の参入が目標の2029年秋より遅くなるだけに、試行錯誤が続く。

◆なるか平均4000人 B2福岡のホーム日程と各試合の入場者数はこちら

10月12日に照葉積水ハウスアリーナ（福岡市）で行った今季ホーム2戦目の福島戦。今季最多の4093人が観戦したが、古川宏一郎社長の表情は険しかった。集客を見込んだホーム開幕2連戦の平均が3985人。「まだ、必ず（試合に）行こうというコンテンツにはなっていない」と痛感させられた。

「Bプレミア」は成績に関係なく経営面の基準を満たしたクラブが順次参入できる。一定基準の入場者数と売上高、アリーナの確保が必要。参入争いに出遅れた福岡は要件を満たす新本拠地が29年春に開業する予定で、今季は平均4000人以上と売上高12億円、さらに来季平均3000人以上と売上高9億円を満たせば29年秋に参入できる。

しかし現本拠地の照葉積水ハウスアリーナではレイアウトの関係などから、ほぼ完売した10月12日でも発券したのは約4600人分。招待券も配るが来場者が見通せず、ノルマ達成は難しい。

平日夜はさらに集客が落ち込む傾向にあり、同15日の愛媛戦は今季最少の2871人。古川社長は「平日来やすい企業の方々のために、協賛企業の招待を増やすなどしたい」と考える。本拠地が同市中心部から遠い課題にも取り組み、今季はJR千早駅からのシャトルバスを増発した上で発着場所も模索していく。

今後収容人数が4000人に満たない福岡市民体育館での試合が控える一方、今月15、16日に熊本戦を行う北九州市立総合体育館は5000人強を収容できる。15日は元プロ野球ソフトバンクの吉村裕基さん、16日は熊本県のPRキャラクター「くまモン」が来場予定で、ライト層の掘り起こしを狙う。

◆15、16日のイベント内容やチケット案内はこちら

さらに来年1月3、4日の山形戦は約9000人収容の北九州メッセで実施。ノルマ達成の鍵を握る北九州開催に向け、認知度を高めていく。（末継智章）

◆なるか平均4000人 B2福岡のホーム日程と各試合の入場者数はこちら

○…7勝6敗で西地区4位のチームは気迫あふれるプレーで集客を目指す。10月24日の信州戦では激しく積極的な守備を披露、昨季昇格を争った強豪を57点に抑えて観客を魅了した。福島雅人監督は「苦しく困難なときでも前に出て戦えば、お客さんの心も動く」と積極的なプレーに徹するよう求めた。