¡¡¥¯¥é¥ÖÁÏÀß30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤¬DFÃ°±©Âçµ±¡Ê39¡Ë¡á¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦SD¥Ç¥¦¥¹¥È¡á¤À¡£2008Ç¯8·î¤«¤é11Ç¯¤Þ¤Ç´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÌó3Ç¯È¾¥×¥ì¡¼¡¢10Ç¯¤Ë¤Ï¼ç¾¤È¤·¤ÆJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤É¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿Ã°±©¤ËÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë
¡¡Ã°±©¤Ï04Ç¯¤ËGÂçºå¤Î¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£3Ç¯´Ö¤ÏJ¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤Ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢07Ç¯¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿J2ÆÁÅç¤Ç45»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¥×¥í¤Ç¤ÎàÂè°ìÊâá¤À¤Ã¤¿¡£ÈôÌö¤ò´ü¤·¤¿08Ç¯¤ÏÅö»þJ1¤ÎÂçµÜ¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤Ê¤·¡£»î¹ç¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤ÇÊ¡²¬¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë²÷Âú¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅö»þGM¤ÎÅÄÉô¡ÊÏÂÎÉ¡Ë¤µ¤ó¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶Åìµþ¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ø¤¹¤°¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¹¤°¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡£¥Û¡¼¥à¤Ç°ÜÀÒ¸å½é½Ð¾ì¤·¤¿9·î13Æü¤Î¸ÅÁãÆÁÅçÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥´¡¼¥ë¡£¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡09Ç¯¤â35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ1ÆÀÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¸Ç¤á¤¿¤¬¡¢J2¤Ç11°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢Ç¯¡¹»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£·ÀÌó±äÄ¹¤«GÂçºå¤Ø¤ÎÉüµ¢¤«ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿Ëö¡¢Ê¡²¬¤Ë»Ä¤ëÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤È¼ç¾¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¡£¡Ê24ºÐ¤È¡Ë¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï09Ç¯ÅÙ·è»»¤Ç1²¯±ßÄ¶¤ÎÀÖ»ú¤ò·×¾å¤·¡¢ÎßÀÑÀÖ»ú¤¬³ÈÂç¡£ºâÌ³¾õ¶·¤Ï¸·¤·¤¯¡¢·Ð±Ä¿Ø¤â¸òÂå¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¡¢·Ð±ÄÂç¾æÉ×¡©¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤¿¡£¤Ç¤â·ë¶É¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡£³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×
¡¡Åö»þ»Ø´ø¤·¤¿¼ÄÅÄÁ±Ç·´ÆÆÄ¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¡£¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¡¢±Ô¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç°ìµ¤¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÃ°±©¤Ï¼«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±DF¥é¥¤¥ó¤ò¹â¤¯¤·¤Æ¡¢Á°¤ËÁ°¤Ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¡£¾º³Ê¸õÊä¤Î¹ÃÉÜ¤Ë³«ËëÀï¤Ç²÷¾¡¡£Âè6¡Á9Àá¤Ç4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤âÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£9·î12Æü¤Î¥Û¡¼¥àÀéÍÕÀï¤Ç¤Ï1ÅÀÀèÀ©¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÅÄÃæÍ¤¾»¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¡¢¸åÈ¾43Ê¬¤Ë¾ë¸å¼÷¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¡£Ä¾¸å¤ËÍëÌÄ¤¬¤È¤É¤í¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö°ðºÊ¥´¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë°ì·â¤Ç¡¢Ã°±©¤â¡Ö¤¢¤ì¤Ç¡ÊJ1¤Ë¡Ë¹Ô¤¯¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
