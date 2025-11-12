一発レッドで痛恨の退場。長南開史の無念さ、仲間への感謝、そして決心「モチベーションを落とさず、最善の準備をしたい」【現地発】
悔やんでも悔やみ切れない。16歳の若者にとって、今までに味わった経験がない試練だろう。だが、逆に言えば、サッカー選手として、人間として強くなるチャンスを得たのかもしれない。
現地11月９日に行なわれたU-17ワールドカップのグループステージ最終節。日本はポルトガルを２−１で下し、首位でノックアウトステージ進出を決めた。
歓喜に沸く日本の選手たちのなかで、安堵の表情を浮かべた選手がいる。MF長南開史（柏）だ。すでに所属クラブではプロ契約を結んでいるチーム最年少のサイドアタッカーだが、このポルトガル戦で窮地に陥った。
３−４−２−１の右ウイングバックで今大会２度目の先発を果たし、前半は積極的な仕掛けでチャンスに絡んだ。35分に生まれたMF和田武士（浦和ユース）のゴールシーンでも起点になるなど、目を引くパフォーマンスを披露した。後半も攻守にタスクを遂行。しかし、２−０で迎えた71分にまさかの事態が起こる。
長南がMFステバン・マヌエルに強めのショルダータックルを浴びると、倒されたタイミングで長南の右足裏が相手にあたってしまう。長南にイエローカードが出されたが、ポルトガルのベンチは即座にFVS（リクエスト方式のビデオ判定）を要求。主審がモニターでチェックした結果、判定が覆ってレッドカードとなった。
長南がピッチを去り、日本は10人で戦うことに。以降は守勢に回り、80分に失点。１点差に詰め寄られ、その後も自陣で耐える展開となる。それでもなんとか最小失点に留め、勝利を掴んだ。
10日は今大会を通じて初のオフとなり、チームは翌日にノックアウトステージに向けて練習を再開。グラウンドで汗を流す長南の姿があった。現時点で出場停止は何試合になるか分からない。FIFA（国際サッカー連盟）の懲戒規定で「乱暴な行為」は最低３試合の出場停止と定められており、「選手等に対する肘打ち、パンチ、蹴り、噛みつき、唾を吐きかける又は殴打する」についても、最低３試合もしくは適当な期間の出場停止になると明記されている。
今後の見通しが立っていない状況下で、完全に気持ちを切り替えられたわけではない。21名しかいないメンバーで、１人欠けるのは厳しい。記者陣の前に姿を現わした長南の表情は暗かったが、チームメイトをサポートするべく、気丈に振る舞う
「みんな、自分がいなくなって10人になっても...走ってくれて。やっぱり、そこでも本当にチームに助けられたなって思う。（出場停止が）まだ何試合かは分からないですけど、次に自分が出られるようになるまで、チームを信じて、チームのために動けることをしたい」
トレーニング前には廣山望監督と５分ほどふたりで話す場面もあり、メンタル面について言葉を交わした。「廣山さんには、『まだまだそういうとこも足りないし、やっぱり経験だから』と言われました」。
起きてしまったことは仕方がないが、しっかり反省をして、貴重な経験として次につながるしかない。仲間たちからも励まされた。だからこそ、今の自分にできることをやるだけ。チームを下支えし、もう一度ピッチに立つチャンスが巡ってきた時に最高のプレーで恩を返すことだ。
「モチベーションを落とさず、そこまで最善の準備をしていきたい」
今は苦しいかもしれないが、乗り越えた先には新たな景色が見えてくるはず。そう信じ、長南は想いを仲間に託して、その時を待つ。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
