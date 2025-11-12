声優事務所「ステイラック」タレントに加害予告の被害で警告 SNSで不適切な投稿確認「警察へ相談を行いました」
声優・浪川大輔が代表を務める事務所「ステイラック」が12日、公式サイトを更新し、SNS上にて所属タレントへ加害予告などをする不適切な投稿を確認したとし、警告した。
【画像】強めの警告！加害予告の被害…声優事務所「ステイラック」声明文
公式サイトでは「現在、SNS上で弊社所属タレントに対する加害予告等の不適切な投稿が確認されております。弊社といたしましては、所属タレント・関係者の安全を最優先に考え、早急に警察へ相談を行いました。また、並行して弁護士にも相談を行っております。関係者からご心配の声をいただいていたこともあり、現状のご報告をいたします」と報告。
「応援してくださる皆様におかれましては、何卒ご理解のうえ、節度を守ったご声援を賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えた。
同事務所委では現在、浪川のほか石川界人、杉山紀彰、辻親八、森田成一、久保ユリカ、田中ちえ美、前田玲奈など人気声優が多数所属している。
