¡¡ÇÐÍ¥¤Î·§Ã«¿¿¼Â¡Ê65¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Î¼êÎÁÍý¤âÊÂ¤Ö¡È¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤¥¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¼ò¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿2¤Ä¤Î¤ª¤Á¤ç¤³
¡¡·§Ã«¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î²æ¤¬²È¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢ÎÁÍý¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¿©Âî¤Ç¾Ð´é¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉ×¤Î¹ÇÄÒ¤±¡Ê¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤Ë¤«É×¤Î¹ÇÄÒ¤±¤Ë¡Ë¥»¥¤¥¸¥ç¡¼ÀÐ°æ¤Î¤ªÁÚºÚ¤ÈÄº¤Êª¤Î¸¶ÌÚÄÇÂû¡¢¶ä°É¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¦¤Á¤Ï¤¤¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤¥¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡ÖÉ×¤µ¤ó¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥¤¥¤¾Ð´é¡×¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¬ÁÇÅ¨¤À¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·§Ã«¤ÏºòÇ¯4·î1Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡Ö2023Ç¯¤Ë°ìÈÌ¤ÎÊý¤È·ëº§¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£·§Ã«¤Ï²áµî¤Ë·àºî²È¤Î¸Î¡¦¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¡¢½ñÆ»²È¤ÎÃæÂô´õ¿å¤µ¤ó¤È·ëº§¡¦Î¥º§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤Î·ëº§Êó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê·ëº§¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢½ãÇò¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
