ÎÓ²È»°Ê¿¡¡ÆÊÌÚ¤ÇÇÀ¶È»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö»ä¤Ïà±é·Ýá¤Èà±à·Ýá¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÎÓ²È»°Ê¿¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£±£²ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£ÇÀ¶È¤ò»Ï¤áàÆóÃÏ°èÀ¸³èá¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿»°Ê¿¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤·¡£ËÍ¡¢ÇÀ¶È»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£ÆÊÌÚ¸©¤Ë¤¢¤ëÊì¤Î½ñºØ¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¡Ø²¿¤«¤·¤¿¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ß¤µ¤ó¤È¡£¤¸¤ã¤¢ÇÀ¶È»Ï¤á¤è¤¦¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ÆÊÌÚ¤Ê¤ó¤Ç¡Ø£Õ»ú¹©»ö¡Ù¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤È¡£±×»Ò¡ÊÂîÏº¡Ë¤¯¤ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢ÇÀÃÏ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ó¤Ê¤¤¡©¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡ØÃµ¤·¤È¤¤Þ¤¹¤Í¡¼¡Ù¡£¡Ê±×»Ò¤¬¡ËÆá¿ÜÄ®¤Î¹ÔÀ¯¤ÎÊý¤ÈÍ§Ã£¤Ç¡¢Ï¢ÍíÍè¤Æ¡Ø¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£±×»Ò¤¯¤ó¤¬Á´Éô¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£¡¢ÇÀ¶È»Ï¤á¤¿¡×¤Èà»°Ê¿ÇÀ±àá¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÆóÃÏ°èÀ¸³è¤òº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»°Ê¿¡£Åìµþ¤ÈÆÊÌÚ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡Ö½µ¤Ë£³Æü¤°¤é¤¤¡ÊÆÊÌÚ¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÇÀ¶È¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÇòºÚ¤³¤¦ºî¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤·¤¿¤é¡Ø¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡Ù¤Î²¬ÅÄ¡Ê·½±¦¡Ë¤¯¤ó¤Ë¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê±é·Ý´èÄ¥¤ê¤Ê¤µ¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤¤¤ä»ä¤Ïà±é·Ýá¤Èà±à·Ýá¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤Ã¤Æ¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¶á¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£