¡Ö¥¢¥Ç¥£¡¼¥ìË¡Î§»öÌ³½ê¡×ÁÏ¶È¼Ô¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎÀÐ´Ý¹¬¿Í»á¤¬£±£²Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ´Ý»á¤ÏÁ°Æü¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤âÀÜ¸«¤·¡¢¡Ö¸¡»¡Ä£¤Ç¸¡»¡´±¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎÆâÍÆÅù¤Ï¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂÎÄ´¤Ï¤«¤Ê¤ê²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ó¤Î¸å¤í¤Ë¸ª¤³¤ê¤ß¤¿¤¤¤Î¤ò¤ªÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ì°µ¤â¤«¤Ê¤ê¿ôÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤ËÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤Î¸ûÎ±¤òÇ§¤á¤¿¿À¸ÍÃÏºÛ¤Î·èÄê¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¡¢½à¹³¹ð¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´þµÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÀÐ´Ý»á¤Ï¡ÖÀ®¸ùÎ¨¤Ï£²³ä¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÅöÌÌ¤ÎÊÛ¸îÂÖÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÐ´Ý»á¡¢¥¢¥Ç¥£¡¼¥ìË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÄ¹°æ·ò°ìÊÛ¸î»Î¡¢¥¢¥È¥à»ÔÀîÁ¥¶¶Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Î¹â¶¶Íµ¼ùÊÛ¸î»Î¤Î£³¿Í¤¬Ì³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÐ´Ý»á¤Î¸µ¤Ë¤ÏÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ø¤ÎÌÌ²ñ´õË¾¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÀÜ¸«¶Ø»ß¤Î½èÊ¬¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÛ¸î¿Í°Ê³°¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì£³¿Í°Ê³°¤Ï¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡££Ó£Î£Ó¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤·¤¿»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÅª³°¤ì¤ÎÆâÍÆ¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Î®ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬ºøÁî¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
