12日午前、福岡県那珂川市で、父親を包丁で刺し殺そうとした疑いで43歳の息子が逮捕されました。その後、父親は死亡し、母親もケガをしていて、警察は家族間でのトラブルがあったとみています。

■山木康聖記者

「事件は住宅街の中心の道路沿いで起きました。現在も規制線が敷かれています。」



12日午前10時すぎ、福岡県那珂川市王塚台で「男女が道路に倒れている」と、現場を目撃した人から警察に通報がありました。現場には男性と女性が倒れていて、男性の腹には包丁が刺さった状態、女性の背中には傷があり、2人とも病院に搬送されました。

警察は、現場にいた職業不詳、野口直希容疑者（43）を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。



刺された2人は野口容疑者の両親で、父親の野口三義さん（67）は搬送先の病院で死亡が確認されました。母親は意識があるということです。



警察の調べに対し、野口容疑者は「包丁で父を刺したことは間違いありません」と話し、容疑を認めているということです。

■近くに住む人

「（普段は）おとなしい感じ。」

「（事件直後は）ぼーっとした感じ。抵抗も何もしないで。（警察が）何で殺したのかと聞いたけれど、黙っていた。」



警察によりますと、野口容疑者と両親は現場そばの家で同居していて、家族間で何らかのトラブルがあったとみられています。



警察は今後、容疑を殺人に切り替え、母親の背中の傷についても関連を調べる方針です。