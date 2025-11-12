静岡茶の魅力をかき氷で感じてもらおうとことしで8年目を迎えた“茶氷プロジェクト”



62店舗が参加して7万杯以上を売り上げるなど夏の風物詩として定着してきましたが、夏以外にも静岡茶を盛り上げたいと企画されたのが…。



（するが企画 観光局 増田 遥さん）

「年間を通して秋冬にも楽しんで頂けるものをというところで、今回のアフタヌーンティーの企画として、『するがヌーン茶』というものを企画しました」





イギリス発祥で午後に紅茶と軽食を楽しむアフターヌーンティー。日本でも近年、“ヌン活”という言葉が流行語となるなど、優雅な時間が過ごせるアフタヌーンティーに魅力を感じる人が増えています。それを静岡茶でも取り入れようと企画されたのが、静岡茶とスイーツのペアリングと優雅な時間を楽しんでもらう「するがヌーン茶」です。3年目となる2025年は、茶農家や製茶問屋、カフェなど32店舗が参加し、静岡茶の多様な味わいとそれに合わせたこだわりのスイーツを提案しています。（客）「普段飲んでいるお茶がこんなにスイーツと合うっていうのが、凄い新発見で…。こうやってゆったりした時間で 食べられるというのは凄くいいなと思いました」「every.life」は、静岡茶と絶品スイーツで極上の癒やし時間を満喫。新体験が楽しい「するがヌーン茶」、その注目店を調査します。まずは藤枝で、江戸時代から人々の往来を見守ってきた旧東海道沿いの松並木に2024年12月にオープンした「丸七製茶本店」。市内にあった築100年の古民家を移築してリノベーションした店内は、カフェとショップがあり、歴史と新しさが共存するおしゃれな贅沢空間です。「丸七製茶」と言えば“世界一濃い”抹茶ジェラートで知られる「ななや」を静岡県内外に展開していますが、この本店では、緑茶のボトリングティーやドリップパックで淹れる煎茶など、多種多様な商品が販売されています。そんな「丸七製茶」がついに2025年から「するがヌーン茶」に参加したのです。（丸七製茶 葉山 綾子さん）「丸七製茶本店は弊社の中で煎茶をメインにしたお店と位置づけられていて、このアフタヌーンティーのメニューは抹茶だけに頼らず、ほうじ茶や玄米茶、玉露などいろいろな種類のお茶を使用したスイーツとお茶をメインとしています」まず、静岡県産の5種類のリーフ茶から一つを選ぶと、1杯ずつドリップスタイルで丁寧にいれてくれます。日本茶に合わせるオリジナルスイーツは、玄米茶のラテぜんざい、ラズベリーと抹茶のティラミス、ほうじ茶モンブラン、最中と、ななやのジェラート玉露など。そして、静岡茶とスイーツのペアリングを楽しんだ後は、出がしらの茶葉にオリーブオイルと岩塩、甘露しょうゆにもろみ味噌など、個性あふれる調味料を合わせて食べることができます。（丸七製茶 葉山 綾子さん）「お茶をいれた後も、栄養価の高いお茶を召し上がっていただくというところで、お茶の新しい価値を改めて発信していけたらいいなと思っています」この静岡茶とスイーツの組み合わせを楽しんだ人は…。（客）「普段飲んでいるお茶が、こんなにスイーツと合うっていうのが、凄い新発見で…。いろいろな種類がお茶なんだけど食べられるので楽しめていいなと思いました」続いては静岡市の山間に位置する静岡茶発祥の地･足久保。地域の茶農家が集まって設立された「足久保ティーワークス」では、緑茶や紅茶に加えて、この秋から抹茶の原料てん茶の製造も始めました。そして、茶工場の敷地内にあるのが、直営のカフェ「はじまりの紅茶」です。カフェでは、様々なフレーバーの紅茶を販売するほか、抹茶を使ったパフェなども楽しめます。そんなこのカフェでいただける「するがヌーン茶」が…。（はじまりの紅茶 宇野 明日真さん）「『ピクニックアフタヌーンティーセット』といいまして、こちらのバスケットの中に入っている足久保のお茶尽くしのセットを、あちらの茶畑のテラス席でお楽しみいただけます」茶畑に面して設けられたテラスで、茶畑を眺めながら、ピクニック気分で特別なアフタヌーンティーが楽しめます。お茶に合わせるのは、「アールグレイ香る美黄卵のサンド」「抹茶のポタージュ」、「イチゴミルクティーバウム」「石垣いちごとフランボワーズのスコーン」「ほうじ茶のパンナコッタ」、「お茶のテリーヌ3種」などがセットになり、「ジンライム香る春緑茶ソーダ」が濃厚な味わいのスイーツをさっぱりまとめてくれます。さらに自分で焙煎していれる和紅茶のほうじ茶は食後にぴったりです。（はじまりの紅茶 宇野 明日真さん）「このテラスの目の前に広がる茶畑も、私たちがずっと大切に育ててきている畑になりますので、この畑からできたいろいろなお茶の味わいをギュッと凝縮して、今回のピクニックセットをご用意したので、ぜひ、茶畑を眺めながらゆっくりとした時間を皆さんに過ごしていただけたらと思っています」続いては、静岡駅から徒歩5分の「中島屋グランドホテル」へ。ここも2025年から新たに「するがヌーン茶」に参加しています。ロビーから1フロアー上がったところにある「Dining Lounge ＆ Bar ARBOR(アーバー)」で1日5組限定で提供されるのが…。（Dining Lounge ＆ Bar ARBOR 堀口 桃子 副店長）「洋食･和食の各料理長が考えて作りました。洋菓子･和菓子を提供するアフタヌーンティーをご用意しております」3段に分かれた重箱に、和と洋が織りなすホテルメイドの上品なスイーツが詰まっていて、それぞれの段に合わせたおすすめのお茶が用意されます。上段には「丸子紅茶のパンナコッタ」、「バニラアイスお抹茶掛け」、「クリームチーズのフォカッチャ」、「静岡抹茶のクレームブリュレ」が入り、これにペアリングするのは丸子の和紅茶と焼津のほうじ茶。中段には静岡抹茶を贅沢に使った浮島、練り切り、あんみつが入り、本山の浅蒸しの煎茶や岡部の抹茶をペアリング。そして下段には、なんと和食の料理長が作った手毬寿司が並び、これにも本山の浅蒸し煎茶がぴったりです。（Dining Lounge ＆ Bar ARBOR 堀口 桃子 副店長）「だいたい20代から30代の若い女性のお客様が多い印象です。『するがヌーン茶』をきっかけに初めて、2階を利用されるということもございます」「するがヌーン茶」に参加する32店舗の詳細や開催期間は、「するがヌーン茶」のHPや、静岡市の観光案内所などで配布されるパンフレットで確認できます。（するが企画観光局 増田 遥さん）「こんなスイーツにこんなお茶が合うんだ…みたいなかたちで、ご自身の好みを見つけて楽しんでいただけたらうれしいです」