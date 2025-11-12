通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．５％付近に上昇、１５４円台半ばを突破
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.46 5.54 6.29 6.38
1MO 8.44 6.14 6.77 7.22
3MO 8.74 6.13 7.51 7.01
6MO 8.96 6.31 7.93 7.19
9MO 9.13 6.49 8.25 7.40
1YR 9.24 6.64 8.46 7.53
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.87 7.26 6.91
1MO 7.82 8.21 7.29
3MO 8.27 8.30 7.09
6MO 8.67 8.72 7.28
9MO 9.01 9.03 7.45
1YR 9.21 9.26 7.59
東京時間16:32現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間ボラティリティーは７．４６％とと今日午前の７．１２％から水準を上げている。スポット市場で、ドル円の上値を抑えていた１５４．５０レベルを突破したことで、新たな円プット需要が喚起されているようだ。
