通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間７．５％付近に上昇、１５４円台半ばを突破

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.46　5.54　6.29　6.38
1MO　8.44　6.14　6.77　7.22
3MO　8.74　6.13　7.51　7.01
6MO　8.96　6.31　7.93　7.19
9MO　9.13　6.49　8.25　7.40
1YR　9.24　6.64　8.46　7.53

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.87　7.26　6.91
1MO　7.82　8.21　7.29
3MO　8.27　8.30　7.09
6MO　8.67　8.72　7.28
9MO　9.01　9.03　7.45
1YR　9.21　9.26　7.59
東京時間16:32現在　参考値

　ロンドン序盤、ドル円１週間ボラティリティーは７．４６％とと今日午前の７．１２％から水準を上げている。スポット市場で、ドル円の上値を抑えていた１５４．５０レベルを突破したことで、新たな円プット需要が喚起されているようだ。