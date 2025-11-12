令和ロマン・くるま、自身の番組“基本見ない”「舞台の人間だからこそ思う」 過酷旅の同行Dは借金7000万円を告白
ABEMAでは、『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ第3弾となる『世界の果てに、くるま置いてきた』の#7を、9日午後9時に放送。南アジア旅5日目を迎え、バングラデシュ北部の都市・ボグラにある高級リゾートホテル・モモインを堪能したくるまは、思いつきで「社長に会うことはできますか？」とホテルの受付係員に直談判した。
【動画】くるま、移動中にまさかの衝撃ハプニングに遭遇
『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）は、著名人を世界の果てに置き去りにし、そこから垣間見える現地のリアルな様子や旅での触れ合いを通して、「人はなぜ旅をするのか？」「“人生”という旅の目的は？」という考えに迫るドキュメンタリーバラエティー。これまで放送した2シリーズでは、実業家の西村博之と俳優の東出昌大がアフリカ横断、南米横断に挑戦してきた。シリーズ第3弾となる『世界の果てに、くるま置いてきた』では、ほぼ“人生初海外”となるお笑いコンビ・令和ロマンのくるまが、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなどの基本陸路のみというルールの中、南アジア縦断を目指している。
くるまの申し出に「急な対応はできません」と当然の回答が来たものの、実質“No.3”という立場にあたるホテル取締役との接触に成功。「すごい良かったです。素晴らしいホテルでした」「ここはもっと日本人旅行客が増えると思います」とにこやかに挨拶を交わしたくるまだったが「ただ、もしできれば…シャワーの温度をもう少し上げてほしい。日本人は温水シャワーがとっても大事です」と提言。「a bit hotter, please…（もう少しだけ温度を…）」と英語交じりでどうにか伝えようとするくるまに、取締役の男性は「OK！OK！任せてください」と困惑しながら返事をした。
その後、ホテル取締役が勧めたマハスタンガル遺跡を探訪したくるまは、バングラデシュ北西部の都市・ランプルへ向かうためバス停まで三輪タクシー（CNG）で移動。三輪タクシーに乗り込み、「やっぱCNGって速いな」「最強CNG」と、上機嫌で三輪タクシーへの信頼を語っていたくるまだったが、走行中に突如「バシュ！」という破裂音が鳴り響き、車両が止まってしまう緊急事態が発生。突然の出来事にくるまは顔面蒼白となったものの、破裂音の正体がタイヤのパンクだったことが判明し、「めっちゃビックリした」「発砲されたかと思った」と安堵した。
無事に目的地のランプルに到着したくるまは、町の食堂で夕食をとったあと、嗜好品として現地民に馴染みの深い“噛みタバコ”に挑戦。木の実などを葉で包んだ“噛みタバコ”初体験したくるまは、「歯が信じられないくらいキシキシします」「エナメル質が全部溶けました」と感想をコメント。旅に同行する大前プジョルジョ健太ディレクターから「めっちゃ歯に悪いらしいですよ」と告げられると、「俺いま虫歯治してる途中なんですよ」「やばいじゃん」と苦笑した。
そして、この日はバングラデシュ旅の残り資金を考慮し、ディレクターと同部屋となるツインルームを予約したくるま。ディレクターと2人きりになったホテルの部屋では、テレビ番組への本音や未来の展望などを語り合う場面もあった。自身が出演する番組は「基本観ない」と明かしたくるまは、「舞台の人間だからこそ思う」と前置きし「ネタ番組は収録は面白いけど、放送で観たらだいたい面白くない」「迫力がないですよね、ボケに。ツッコミも」と吐露。「（放送は）ディレクターのモノ」「頑張りますけど、どんだけやっても達成感はない。自分のモノじゃないからって、多分漫才師は思う」と語った。
また、くるまから「どうしていきたいとかあるんですか？」と今後について聞かれたディレクターは、「まずこの番組を形にして、そのあとは借金を返し…」と、不動産投資の失敗で借金7000万円を抱えるリアルな現状を告白。一方、くるまは自身について「ちょうどフェーズ1が終わったんで、何すっかなって感じですよ」とし、「30代って1番働けるじゃないですか。この10年、めっちゃ何かに没頭できると思う。それは見つけたい」と、30代の展望を語っていった。
さらに、ディレクターからの「でも漫才は続けるんですよね？」という問いかけに、「そうなるでしょうね」「難しいとこっすね」と答えたくるま。続けて「表舞台にはずっと立ちたいですか？」と向けられると「それはそんなにないすね。わかんないすね…でも向いてるとは思う」との胸の内を吐露していた。
