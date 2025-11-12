戸田恵子、この冬“ヘビロテ”候補のファッションアイテム紹介「旅にも持って行きやすい」 クリームパンダ声優・長沢美樹とおそろい
声優・俳優の戸田恵子（68）が11日、自身のブログを更新。「この冬、ヘビロテしそう」と話す、お気に入りのファッションアイテムを紹介した。
【写真】この冬“ヘビロテ”候補のファッションアイテムを紹介した戸田恵子
「お揃いのブーツ」とつづり、同じ黒いブーツを履いた2人の足元をアップ。「左は私、右はクリームパンダ役の長沢美樹ちゃん。昨日、撮りました！」と説明した。
続けて「以前に美樹ちゃんが履いてるのを見て、ワイルド過ぎず可愛いな〜と思って『軽い？重い？あ、軽いのね。どこの〜？』と聴いて私もネットで購入しました」（原文ママ）と“おそろい”になった経緯を明かし、「ネット買いは不安があるオバちゃんだけど、、、マジ軽くて疲れなかったー！旅にも持って行きやすい」と満足のいく買い物ができた様子だった。
戸田はかなり気に入ったようで、追加で色違いの“オフホワイト”も購入したとのこと。「追加で買った事を美樹ちゃんに伝えたら『私も買いましたー！』って。笑」と2足とも“おそろい”であることを伝えた。
