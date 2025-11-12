タレント中丸雄一（42）が12日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、8日にラストコンサートを行った「KAT−TUN」の未来に言及した。

KAT−TUNはZOZOマリンスタジアムでラストライブ「Break the KAT―TUN」を開催。スーパーアイドルグループの最後の姿を目に焼き付けようと、3万人のファンが集結した。中丸、亀梨和也、上田竜也の3人は、約3時間のステージで全シングル表題曲を含む51曲を熱唱。グループの歴史にピリオドを打った。

「最後ここ決めてやろうみたいな感じで、気持ち良く終われたのかなと思います」などと、達成感を口にする中丸に、タレント小原ブラスは「もうないってこと？こういう会は。このレベルの規模のはやらない？」と尋ねた。

中丸は「基本的には（やらない）」と答えつつも、「でも未来のことは何も分からないし、何とも言えない」とも。「とりあえず一旦、区切りはやったなと」と現在の率直な心境を口にした。

今後に含みを残した中丸の言葉に、ブラスは「やってぇ〜！見に行きたい。出してぇ〜？“（学芸会の脇役の）火1とか火2とかで”」と、ジョークまじりに反応。中丸は「出るならちゃんと出て欲しいですけど」と返した。

3月31日の解散から約7カ月を経てのコンサート。MCの垣花正は「この時期になったのは、去年中丸君がいろいろあったからですよね？」と、昨年の騒動をいじった。中丸は「何で言うの？」とツッコミを入れ、「厳密に言うと、それ関係ないから」と否定していた。