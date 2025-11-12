広島から戦力外通告を受け、トライアウトに参加していた山足達也内野手（32）が12日に自身のインスタグラムを更新。現役引退を表明した。

山足はトライアウトで安打を放つなど持ち味を見せたが、終了後にインスタグラムを更新。「栄光と挫折を何度と繰り返そうとこれからも共に歩み止めることなく進み続けてきた野球人生、本日を持って引退します。栄光1挫折9の現役生活でしたが家族、指導者、関係者、ファンの方々のおかげでここまですることができました」と現役引退を表明し、関係者に感謝の意を示した。

そのうえで「5歳で始めた野球を一途に27年もするとは思ってませんでした。大満足です。色々な経験、学び共に得るものは多かったですが、最後まで野球は難しかった。これからの人生、どんなことがあっても自分らしく前向きに楽しんでいきます。コツコツが勝つコツ 感謝、感謝、感謝」と投稿し、ファンに報告した。

山足は大阪桐蔭から立命大、Honda鈴鹿を経て、ドラフト8位で18年にオリックスに入団。昨オフの現役ドラフトで広島に移籍。通算8年で294試合に出場、打率・192、4本塁打、24打点の成績を残した。オリックス時代はファンから「時代は山足」などと親しまれ、この日もネットでは「お疲れ様」などの声が多数集まっていた。