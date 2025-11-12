読売３３３終値、３９９円高の４万２１４０円…米株式市場の流れ引き継ぎ幅広く買われる

１２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３９９円９７銭（０・９６％）高の４万２１４０円９９銭だった。

２日ぶりに値上がりした。初めて４万２０００円台に乗せ、１０月２７日以来、約２週間ぶりに最高値を更新した。全銘柄のうち約７割にあたる２３９銘柄が上昇した。

前日の米株式市場でダウ平均株価（３０種）が最高値を更新した流れを引き継ぎ、東京市場では中間決算の内容が好感された企業を中心に、幅広い銘柄に買いが入った。東証プライム銘柄は約７８％が値上がりした。業種別では、非鉄金属や化学株の上昇が寄与した。

上昇率は、半導体のパッケージ基板に使用する銅箔（どうはく）製品などに注力する三井金属（２３・２７％）がトップだった。ネクソン（８・５２％）、東京応化工業（７・７５％）と続いた。

下落率は、ＳＵＭＣＯ（２０・１６％）が最大で、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（１８・３８％）、タカラトミー（７・６２％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２２０円３８銭（０・４３％）高の５万１０６３円３１銭だった。２日ぶりに値上がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３７・７５ポイント（１・１４％）高い３３５９・３３で、１０月３１日以来、約２週間ぶりに最高値を更新した。